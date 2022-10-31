英超｜拉舒福特頭槌奠勝創曼聯生涯里程碑　賽後道出近年低潮原因

拉舒福特頭槌一箭定江山，曼聯在奧脫福主場小勝韋斯咸，英超不敗走勢增至5場，並繼續向前四施壓。除了助紅魔鬼奠勝外，拉舒福特亦攻入曼聯生涯第100球，慶祝時不忘向大師兄致敬。



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今輪英超壓軸一戰，由曼聯主場對韋斯咸，老大哥C朗拿度續任正選，配合般奴費南迪斯﹑拉舒福特及小將艾蘭加攻堅。

拉舒福特上半場中段接應達洛治的傳中，頭槌攻門可惜角度欠奉，被對方門將法比安斯基一抱入懷。「福仔」其後再接再厲，接應艾歷臣的傳中，猶如「飛將軍」上身，從後衝頂力壓對手頭槌破網，38分鐘攻入全場唯一入球，曼聯一球小勝韋斯咸，自「曼市打吡」後，保持5場聯賽不敗。

曼聯1：0勝韋斯咸 C朗正選無表現 馬古尼解凍即搞笑表演

拉舒福特炮彈式頭槌為曼聯奠勝。（Getty Images）

拉舒福特攻入奠勝球外，他同樣攻入曼聯生涯的第100個入球，其後以手勢比出「100」，慶祝自己的生涯里程碑。這個慶祝動作或許有點眼熟，C朗當年在曼聯累積100球時，同樣比出相同的手勢。

拉舒福特建功後，比出「100」的手勢，慶祝在曼聯入球達到3位數。（美聯社）

Rashford did the same celebration Ronaldo did after scoring his 100th goal for United 🥹🥹 pic.twitter.com/2WRxWgHw95 — Sam 🇾🇪 (@Samuel_MUFC) October 30, 2022

曼聯百球，對拉舒福特這名紅魔青訓產品別具意義，「福仔」透過社交網站表達其感受，「我由7歲已在這裏（曼聯），經歷過每個組別的青年軍，在大大小小的球場征戰，若沒有家人及職球員的幫助，我難以達到這項生涯成就。」

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拉舒福特爆近年低潮原因

拉舒福特在曼聯的日子有起有跌，近年必定是低潮之一，更有可能落選英格蘭大軍，「福仔」賽後道出原因，「我近年在心理上十分掙扎，與我場上表現沒有太大關係，反而是場外因素影響，我賽前的心態經常放錯了，我對自己的不濟表現不感驚訝。」

拉舒福特今季聯賽貢獻4球，已追平去季的紀錄，表現反彈要歸功坦赫格，「球隊如今有一種與別不同的能量，全隊上下也充滿推動力，這是今季與上季的最大分別。這點對我十分重要，我知道無論球員面對什麼，也要在場上以表現說話，我們需要有正確的心態。」

拉舒福特今季攻入4球，已追平上季紀錄。（Getty Images）

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