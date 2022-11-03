世界盃直播賽程｜法國對丹麥　阿根廷對墨西哥ViuTV免費播

世界盃2022免費直播賽程，香港免費電視台ViuTV 99台將直播19場世界盃比賽，包括首輪分組賽在「黃金時間」9時開波的英格蘭對伊朗。

英格蘭以外，其餘受歡迎強隊包括荷蘭、西班牙、葡萄牙、法國、巴西、阿根廷以及香港球迷喜愛的日本和南韓同樣在列。整個世界盃有64場比賽，ViuTV的免費直播場次佔全部比賽三成。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

ViuTV今日繼續有免費波，讓球迷過足波癮！

世界盃賽程11.26（01美術製圖）

11月26日世界盃賽程：

11月26日（六）晚上6時：【D組】突尼西亞對澳洲

11月26日（六）晚上9時：【C組】波蘭對沙特阿拉伯

11月26日（六）深夜12時：【D組】法國對丹麥（ViuTV免費直播）

11月26日（六）深夜3時：【C組】阿根廷對墨西哥（ViuTV免費直播）

欲了解更多賽程，請往下查看。

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ViuTV將會免費直播19場世界盃比賽，近期播放一些為世界盃預熱的足球節目。（YouTube片段截圖）

卡塔爾世界盃2022香港免費直播賽程：

11月24日（四）深夜12時：【H組】葡萄牙對加納

11月25日（五）深夜12時：【A組】荷蘭對厄瓜多爾

11月26日（六）深夜12時：【D組】法國對丹麥

11月26日（六）深夜3時：【C組】阿根廷對墨西哥

11月27日（日）晚上6時：【E組】日本對哥斯達黎加

11月27日（日）深夜12時：【F組】克羅地亞對加拿大

11月28日（一）晚上9時：【H組】韓國對加納

11月28日（一）深夜12時：【G組】巴西對瑞士

12月9日（五）晚上11時：【8強】

12月10日（六）晚上11時：【8強】

12月13日（二）深夜3時：【4強】

12月14日（三）深夜3時：【4強】

12月17日（六）晚上11時：【季軍戰】

12月18日（日）晚上11時：【決賽】

ViuTV 99台將直播19場世界盃比賽。（VIU TV）

如果想觀看全部64場世界盃比賽，就要看NowTV或NowE。（YouTube片段截圖）

睇足64場需要付費

普羅大眾可以經ViuTV免費收看19場世界盃賽事，如果「波癮」不深，其實不用另外付費。如果你是資深球迷，渴望追蹤大部分以至全部世界盃比賽，則要購買NowTV的世界盃通行證。

世界盃NowE通行證｜提供64場比賽4K直播 一個帳戶兩部裝置同時睇

香港收費電視台NowTV在8月宣布，將以4K畫質獨家直播全部64場世界盃賽事，而同一集團的免費電視台ViuTV將直播其中19場賽事，包括揭幕戰、兩場準決賽及決賽。另外，網上娛樂平台NowE亦會播放今屆賽事。