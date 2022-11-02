歐聯｜馬賽戰術失誤遭熱刺絕殺　教練圖鐸歸咎球迷太嘈吵

歐聯D組，馬賽主場補時遭熱刺絕殺輸1：2，包尾出局。賽後，馬賽將帥怪責自己人，後悔尾段沒有「泊大巴」死守，若果馬賽守得住1：1到尾，就可以小組第3名轉戰歐霸盃。馬賽教練圖鐸（Igor Tudor）指現場球迷太嘈吵，令場上球員聽不到他的指示，後衛贊素梅賓巴就認為溝通不足，後備席的人旁觀者清，應提醒場上的球員。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

馬賽完場前失波，以1：2不敵熱刺，小組包尾出局。（Getty Images）

踢到尾段，馬賽與熱刺踢成1：1，同組另一場法蘭克福就領先士砵亭2：1，如果以這個紀錄完場，馬賽得7分，與士砵亭同分，但靠較佳對賽成績，可以取得小組第3名，能夠轉踢歐霸盃。然而，馬賽最後沒有刻意死守，還想進攻熱刺，最後補時失球輸波，以6分包尾完成分組賽。

馬賽主帥圖鐸在尾段相當肉緊，在熱刺中場賀積查治絕殺前，他更一度企到入場區內，大動作地叫喊，要求球員做好防守。圖鐸賽後解釋：「球員聽不到，因為現場實在太嘈吵了！」

馬賽教練圖鐸表示，他有叫球員縮後防守，但沒有人聽到。（Getty Images）

「我告訴球員留守後方，不要壓上，但他們聽不到。在最後一分鐘，真的很苦惱，不是因為賽果，而是我要叫他們守住，不要壓前。」這場比賽在馬賽主場舉行，難道圖鐸怪自己的球迷打氣太大聲，妨礙他指揮？

歐聯D組大混戰｜90分鐘試晒榜首到包尾 出線隊伍半場乾坤大挪移

圖鐸在場邊相當肉緊，他表示球員聽不到指令。（Getty Images）

馬賽後衛贊素梅賓巴完半場前建功，一度為馬賽領先1：0，但換邊後連失兩球，馬賽輸波出局。贊素梅賓巴表示場上球員在尾段不知道，原來守住1：1就足夠踢歐霸盃，他歸咎於後備席與場上溝通不足。

贊素梅賓巴賽後表示場上與場邊欠缺溝通。（Getty Images）

贊素梅賓巴賽後說：「在場上，我們不知道，但在後備席的人，他們清楚。這是缺乏溝通的表現。我們一直想壓上去，直至完場，但我們不知道（形勢）。這是一個錯誤。」

歐聯晉級球隊一覽｜熱刺驚險保住首名 利物浦贏拿玻里仍屈居次席

【歐聯A至D組最後積分榜】