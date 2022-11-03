世界盃2022免費直播︱如心廣場、中環街市及信和3商場播足64場

撰文：吳慕兒
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2心１022世界盃開鑼在即，球迷再有好消息！隨政府近日持續放寬社交距離措施，再有商場宣布免費直播今屆全數64場賽事。
荃灣如心廣場及中環街市與NOW TV合作，免費直播卡塔爾世界盃賽事，是繼信和旗下三商場後，另一地產商向公眾提供大電視直播。

世界盃2022專頁登場　緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間　32隊名單賽程

中環街市為其中一個提供世界盃直的商場。（華懋集團提供）

直播2022世界盃商場：

1. 荃灣如心廣場 — 名將陪你睇波

一期中庭230吋大電視免費直播64場賽事，前港足隊長陳家豪、前港足代表林嘉緯、盧均宜、傳奇名將山度士及歌手洪嘉豪在其中3場賽事與觀眾互動，現場設有國際足協（FIFA）限量版BE＠RBRICK展覽。

2. 中環街市 — 需消費才可入場

地下露天廣場OASIS變身觀戰專區，5米高戶外大電視免費直播賽事，其他樓層亦設有高清大電視播出賽事。

註：須憑消費換領入場券

3. 奧海城 — 設英語旁述專區

地下中庭設430吋大電視免費直播64場賽事，並在商場另一方活動大堂設有提供英語旁述的430吋大電視。

4. 屯門市廣場 — 全港最大電視直播

540吋4K大電視超高清免費直播64場賽事，指定場次提供球隊應援美甲、彩繪、按摩服務及睇波急救護膚品，吸引女球迷一起觀戰。

5. 荃新天地 — 西甲足球學校教練教踢波

免費直播64場賽事，指定周末由西甲足球學校教練教授小朋友足球技巧。

註：足球課程只限信和商場旗下S+REWARDS會員報名參加，可憑點數免費報名。

2022世界盃什麼時候開始？

2022世界盃在11月20日揭幕，揭幕戰在香港時間21日零晨0時由主辦國卡塔爾對厄瓜多爾。

2022世界盃有幾多場免費直播？

VIU 99台免費直播其中19場賽事，當中包括揭幕戰、兩場8強、兩場4強、季軍戰及決賽。

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