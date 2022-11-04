七欖｜開鑼日斐濟挫日本劍指第20冠　教練：可以回來比賽真好

香港國際七人欖球賽睽違三年，終於再一次順利舉行，周五（4日）假香港大球場舉行首日初賽。於2019年締造五連霸的斐濟以59：12擊敗日本取得首勝，揚言劍指六連霸的斐濟教練高靈士（Ben Gollings）表示：「能回到香港比賽真好。」



過去六屆，香港大球場就是像斐濟的幸運地，5度捧走銀盃，首日斐濟於C組第一戰對上日本，開局雖然被日本林大成（Taisei Hayashi）率先達陣，隨後斐濟展開反擊，終以59：12擊敗日本。斐濟將於明日對上同組的美國和西班牙，小組首兩名將會進入盃賽八強。

去屆斐濟在決賽以21：7擊敗法國，連續5屆、也是香港七欖史上第19次帶走冠軍獎盃，斐濟教練坦言經過三年陣容已經有變，注入一批新血重新建立球隊，「香港這個系列賽都是大戰，但球員們都處理得很好。」例如24歲的Jeremaia Matana首場即敢於得分，是位有潛力的小將。高靈士表示斐濟的首要任務是爭取6連霸，「重點在搶回球權，然後控制球賽，因為對斐濟來說，必須着眼每一場勝利，（擊敗）日本正是一個好開始。」

場內亦有日本隊球迷打氣。（張浩維攝）

香港七人欖球賽因疫情影響，2020及2021年都未有舉辦，今次終能再辦比賽，高靈士笑說香港大球場是一個很好又有氣氛的地方：「可以回來比賽真好，走過這隧道，回憶馬上湧現，這是很特別的地方。」

高靈士表示樂於接受檢疫措施。（張倩儀攝）

雖然海外球隊需接受嚴格的「氣泡管理」，例如在訪港期間出入大球場，直至離港前都需留在氣泡內、每隊留港期間亦有專車接送和指定訓練場地、賽事期間執行隊伍隔離、全面的新冠病毒檢測等，高靈士卻沒有反感，「不單是我們，所有人都需要做這件事，每個地方的安排都不一樣，我們明白如果比賽如常有些事必須做。」疫情三年，同時也影響七欖，不過高靈士覺得：「疫情雖存在，但我們都捱過了，現只想專注在比賽中。」