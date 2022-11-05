世界盃．美國站｜何詩蓓100米自由泳首名晉級　力爭連續三站稱霸

一連三站的世界盃短池游泳賽將告落幕，何詩蓓爭奪100米自由泳連續三站稱霸，她於今晚（5日）的初賽游出51.86秒，與時間相同的美國泳手Abbey WEITZEIL一起首名晉級。



世界盃短池賽從十月中旬開始連續三星期上演，由柏林游到加拿大再到美國，何詩蓓狀態大勇。今周美國站，她在前天和昨天先後出戰50米自由泳及200米自由泳，其中200自贏得冠軍，連續3站無敵封后。

今天的100米自由泳初賽是何詩蓓的世盃終極一擊，她在初賽游出51.86秒，與美國泳手Abbey WEITZEIL時間相同，兩人同以首名晉級決賽。

直播連結：https://www.youtube.com/watch?v=Lx6cjcCdVMs