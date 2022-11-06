英超︱曼聯作客維拉4分鐘內連失兩球 艾馬利領軍首仗見功力
英超曼聯作客阿士東維拉出現意想不到戰況，接替謝拉特當上維拉主帥的艾馬利，重返英超首仗即見功力，開賽初段攻勢已源源不絕，維拉在4分鐘內連下兩城，曼聯一度毫無還擊之力。
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曼聯周中戰畢歐霸，馬不停蹄又要踢英超。紅魔鬼陣容不整，中堅華拉尼繼續倦勤，中場般奴費南迪斯停賽，前場亦有右翼安東尼因傷缺陣。今仗作客維拉，曼聯疲態畢露，反觀艾馬利掌帥的維拉活力十足，開賽僅7分鐘，前鋒里安拜尼（Leon Bailey）以速度「爆贏」利辛度馬天尼斯後起腳射破迪基亞十指關，維拉先開紀錄。
曼聯落後下，不止未能及時回應，11分鐘維拉前場一次罰球機會，死球專家盧卡斯迪治尼離門23碼勁射破網，維拉4分鐘內連入兩球。維拉前線球員多次運用高速突破曼聯防線，氣勢強勁，可惜未能把握機會，進一步拉開比數。
曼聯在上半場尾段終於「甦醒」，搶回不少攻勢。戰至44分鐘，左閘勞基梳爾一次無心插柳大腳送入禁區，皮球省中維拉球員積及藍斯後改變方向入網，紅魔半場追近至1：2。
正當曼聯回勇之際，維拉半場經艾馬利指點，再次搶回優勢。49分鐘卡斯米路一次後場誤傳，被維拉打反擊，前鋒奧尼屈堅斯左路引球推進，看準隊友入楔後地波傳中，積及藍斯十二碼點接應第一時間掃入，為維拉射成3：1。
64分鐘曼聯領隊坦赫格一次過作出三個調動，以艾蘭加、安東尼馬迪爾和馬拉西亞，入替雲迪碧克、加拿祖和梳爾。艾馬利則由70分鐘起作出四個換人，先以中場麥堅（John McGinn）入替入球功臣里安拜尼；79分鐘他再以丹斯艾格斯、保巴卡卡馬拉、艾舒利楊格，入替屈堅斯、貝安迪亞和迪治尼。
曼聯正選陣容（4-2-3-1）：
門將：迪基亞
後衛：梳爾、利辛度馬天尼斯、連迪路夫、達洛治
防中：卡斯米路、艾歷臣
攻中：加拿祖、雲迪碧克、拉舒福特
前鋒：C朗拿度