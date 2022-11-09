2022世界盃︱瑞士26人大軍名單出爐　沙基利+格列沙加骨幹不變

瑞士公布2022世界盃26人大軍名單，門將恩尼森馬（Jan Sommer）、中場格列沙加（Granit Xhaka）、前鋒沙基利（Xherdan Shaqiri）主力骨幹不變，身處世界盃決賽周G組，與大熱門巴西同組之下，勢與塞爾維亞和喀麥隆力爭餘下另一出線席位。



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世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

瑞士公布世界盃大軍名單。（Getty Images）

瑞士2022世界盃26人大軍名單：

門將：

恩尼森馬（慕遜加柏）、基哥高保（多蒙特）、菲臘科恩（薩爾斯堡）、莊拿斯安連 （蒙彼利埃）



後衛：

艾簡治（曼城）、舒哈（紐卡素）、列卡度洛迪古斯（拖連奴）、高馬特（華倫西亞）、尼高艾維迪（慕遜加柏）、施雲韋迪馬（緬恩斯）



中場：

格列沙加（阿仙奴）、艾美臣費南迪斯（緬恩斯）、法比安利達（年青人）、法比安費爾（巴素利）、費奧拿（諾定咸森林）、查斯哈利（盧塞恩）、薩卡利亞（車路士）、迪積比爾蘇維（法蘭克福）、艾比舒亞（博洛尼亞）、連拿度史提芬（盧加諾）



前鋒：

沙基利（芝加哥火焰）、安保路（摩納哥）、奧卡科（薩爾斯堡）、魯賓華加斯（奧格斯堡）、施費諾域（加拉塔沙雷）、法斯納赫特（年青人）



瑞士2022世界盃26人大軍名單出爐。（Twitter）

瑞士主力陣容與過去幾屆大賽變動不大，33歲門將恩尼森馬再度入選，二號門將麥禾高點兵前受傷之下，主帥耶堅另選3名後備門將。中心人物繼續是今季在阿仙奴表現出色的格列沙加，前線主力除了沙基利，還有效力摩納哥的安保路。

瑞士近年在大賽分組賽表現對辦，對上4次大賽均能晉級淘汰賽，2020歐國盃更在16強與法國踢成3：3，互射十二碼淘汰強敵，8強對西班牙亦賽和1：1，僅在互射十二碼落敗出局。

瑞士G組分組賽賽程（香港時間）

11月24日（星期四） 晚上6時 瑞士對喀麥隆

11月28日（星期一） 深夜12時 瑞士對巴西 （ViuTV免費直播）

12月2日（星期五） 深夜3時 瑞士對塞爾維亞