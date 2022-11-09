2022世界盃︱克羅地亞26人大軍名單出爐　37歲莫迪歷領軍最後一舞

2十２018世界盃亞軍克羅地亞公布大軍名單，37歲莫迪歷再次領軍，很可能是這位前金球獎得主在世界盃最後一舞。



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克羅地亞公布世界盃大軍名單。（Getty Images）

克羅地亞2022世界盃26人大軍名單：

門將：

利華高域（薩格勒布戴拿模）、伊胡錫（奧西耶克）、格比治（馬德里體育會）



後衛：

洛夫蘭（辛尼特）、維達（AEK雅典）、巴列錫（格拉斯哥流浪）、祖蘭奴域（些路迪）、波拿蘇沙（史特加）、史坦尼錫（拜仁慕尼黑）、艾歷（薩斯索羅）、蘇達路（薩格勒布戴拿模）、加華迪奧爾（RB萊比錫）



中場：

莫迪歷（皇家馬德里）、高華錫（車路士）、波索域（國際米蘭）、柏沙歷（阿特蘭大）、華拉錫（拖連奴）、馬耶（雷恩）、積基錫（法蘭克福）、盧卡蘇錫（薩爾斯堡）



前鋒：

比列錫（熱刺）、卡馬拉歷（賀芬咸）、般奴比高域（薩格勒布戴拿模）、柯錫（薩格勒布戴拿模）、布迪米爾（奧沙辛拿）、利華查（夏德）



莫迪歷再次領克羅地亞出戰世界盃。（Twitter）

克羅地亞是其中一支黑馬球隊，上屆世界盃勇闖決賽，不敵法國得亞軍。他們在大賽表現較飄忽，世界盃2010年不入決賽周，2014年分組賽出局，直到2018年一路長驅猛進殺入決賽；另一大賽歐國盃方面，2012年分組賽出局，2016年和2020年連續兩屆16強止步。

隊中領軍人物莫歷迪已屆37歲，今屆他的「魔笛」相信會是最後一次率領克羅地亞黃金二代出戰世界盃，身處分組賽F組，同組有奪標熱門比利時，跟摩洛哥和加拿大爭奪出戰席位，應該沒有太大難度。