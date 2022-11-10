世界盃2022︱英格蘭將公布名單　麥迪臣、馬古尼入選與否都是頭條

2022世界盃開鑼在即，英格蘭備受傷兵困擾，領隊修夫基在選兵方面相當頭痛——原本人才濟濟的右閘位置，列斯占士已緣盡今屆賽事，基爾獲加仍在康復中；中場加雲菲臘斯今季只踢過1分鐘英超聯賽……到底他會帶多少個狀態未足的愛將到卡塔爾？



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英格蘭領隊修夫基選兵備受關注。（Getty Images）

英格蘭國家隊領隊修夫基周四（10日）公布26人世界盃大軍名單，Sky Sports事前分析，占士麥迪臣、拉舒福特和哈利馬古尼三人無論是否入選，均會成為英國頭條新聞。

李斯特城中場占士麥迪臣今季狀態大勇，即使球隊開季戰績不似預期，他每場均交出表現，12次英超上陣已帶來6入球4助攻。他的中場創造力正是英格蘭陣中所需，加上罰球功架一流，外界呼聲甚高，可是點兵前入選機會只被評為50／50。

李斯特城中場占士麥迪臣今季狀態大勇，外界一直在估計他會否入選英格蘭世界盃大軍。（Getty Images）

英格蘭不止因傷失去車路士左閘芝維爾，近日藍軍右閘列斯占士亦加入十字軍名單，緣盡今屆世界盃。中後場兩大主力加雲菲臘斯和基爾獲加均已養傷多時，前者今季只在季初聯賽上陣1分鐘，直到今晨聯賽盃對車路士才復出上陣40分鐘，獲加則仍在最後階段治療中。

唯一值得慶幸的是，今屆世界盃將傳統大賽的23人名單，放寬成26人，換言之修夫基可有多點「走盞位」，選入部分狀態未十足的愛將。

英格蘭點兵，隊長卡尼與隊友衝擊2022世界盃。（Getty Images）

英格蘭長年被捧成奪標熱門，這個現代足球發源地國民每屆大賽前均高呼：「足球回家去」（Football is coming home），由1966年世界盃呼喚至今一直只是口號。最接近一次是2020歐洲國家盃，修夫基領軍下英格蘭勇闖決賽，可惜互射十二碼不敵意大利只得亞軍。2018世界盃修夫基亦領軍戰至四強，準決賽1：2負予克羅地亞，季軍戰對比利時亦以0：2敗陣，得到第四名。



連續兩屆大賽均殺入最後階段，令人再次掀起對英格蘭的期望，亦令今次選兵成為焦點所在。不過早在男足之前，英格蘭女子隊今年夏天已率先在女子歐洲國家盃奪冠，早一步將足球帶回家。

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