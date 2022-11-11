世界盃2022︱英格蘭滄海遺珠辛祖失金童光環　拒高大中鋒無Plan B

英廿３格蘭公布2022世界盃26人大軍名單，一個曾是必然正選的名字消失不見——22歲的查頓辛祖（Jadon Sancho）未能入選，一代多蒙特金童，返回英倫搵食後一路沉淪，到底是2020歐國盃決賽傷他太深，還是錯投曼聯的遺恨？

修夫基選兵另一焦點，就是哥林威爾遜的入選。沒有艾雲東尼，沒有卡維特利雲，也沒有譚美阿巴謙，不要高大中鋒，等如直接放棄Plan B。



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查頓辛祖為英格蘭2020歐國盃奪亞成員之一，決賽對意大利互射十二碼宴客，成為罪人。（Getty Images）

曼城青訓出身的辛祖，昔日為正選機會毅然離鄉，2017年夏天到多蒙特找尋新天地，他在2018/19球季在德甲站穩陣腳後光芒四射，41次上陣取得13入球、20助攻的「雙雙」神數據，成功搶得全球豪門注視。之後一季他的表現更上層樓，44次上陣獲得20入球、20助攻，證明不是只得一季「貨仔」，曼聯有意高價收購，洽談至最後階段卻與多蒙特談不攏。

辛祖受轉會事件影響，2020/21球季表現稍為下滑，德甲只入8球，連同其他比賽仍取得16入球、20助攻，2021年夏天終成功加盟曼聯，不料卻成為噩夢的開端。

辛祖2021年加盟曼聯，一直未踢出身價。（Getty Images）

8500萬歐元身價，或許是壓力來源，備受注目的重量級轉會、球隊整體狀態不佳、以至踢法未能配合，辛祖在曼聯遲遲未能踢出預期的表現。上季跟C朗拿度同一轉會窗來投，即使球隊表現不濟，C朗仍攻入18球當上隊中神射手，辛祖呢？英超29次上陣，只得3入球、3助攻；就算計及所有賽事，38次上陣，亦只得5入球、3助攻，與多蒙特時期相去極遠。

當然兩支球隊無論踢法、陣容均大大不同，英超與德甲風格也不一樣，不能單純靠表面數字來衡量。然而辛祖除了球衣印上的姓氏之外，在曼聯的他彷彿變成另一個人——缺乏自信，單騎突破力大減。

辛祖在曼聯患得患失。（Getty Images）

如果仔細觀察，他其實自離開多蒙特前的2020/21球季狀態開始下滑，歐洲國家盃入選英格蘭大軍，亦只在最後一場分組賽踢了6分鐘，唯一正選是英格蘭8強大勝烏克蘭一仗。準決賽對丹麥坐冷板，決賽對意大利也幾乎坐足120分鐘，臨互射十二碼前才被修夫基換入當劊子手，結果成為三個射失的球員之一。

當上英格蘭其中一個輸波罪人，對辛祖的狀態毫無幫助。無論如何，歐國盃已時隔一年多，曼聯領隊亦已由蘇斯克查、蘭歷克，再換成坦赫格，辛祖的狀態始終未回復多蒙特時期，甚至連高峰期的一半也不到，實在說不過去，坦赫格近日便向辛祖發出警告：「他有能力取得大量入球，在另一聯賽曾經做到，但這是英超，強度因此更高，無論心理上和生理上他也必須適應。」

如此狀態之下，落選英格蘭2022世界盃大軍其實是意料中事，只是一度被視作歐洲最佳翼鋒的一代多蒙特金童落得如此下場，難免教人唏噓。不少球迷期望，今次落選可成為他帶來當頭棒喝，決心走出谷底。

英格蘭2022世界盃大軍名單。（英格蘭官方Twitter）

英格蘭大軍另一焦點，是陣中欠缺高大中鋒。三大柱躉式中鋒艾雲東尼、卡維特利雲、譚美阿巴謙無一入選，隊長哈利卡尼以外，入選的前線球員布卡約沙卡、史達寧、科頓、拉舒福特、基亞利殊和哥林威爾遜，不是翼鋒便是屬於速度或靈巧型的前鋒，令人憂慮當球隊未能破密集時，沒有轉踢傳統英式「高Q大棍」足球的變陣本錢。

畢竟陣中入選的有捷比亞和占士麥迪臣兩大死球專家，除卡尼以外，不多選擇一名擅長頂上功夫的中鋒在陣，似乎有點冒險。沒有Plan B之下，英格蘭能走多遠，很快便會知道，目前英國當地已有不少球評人看淡英軍前景。前英格蘭射手舒利亞（Alan Shearer）便預期，英格蘭會在8強止步。

英格蘭2022世界盃大軍名單：

門將：

比克福特（愛華頓）、尼克樸比（紐卡素）、蘭斯達爾（阿仙奴）



後衛：捷比亞（紐卡素）、基爾獲加（曼城）、史東斯（曼城）、艾歷迪亞（熱刺）、馬古尼（曼聯）、梳爾（曼聯）、賓韋特（阿仙奴）、阿歷山大阿諾特（利物浦）、高亞迪（愛華頓）



中場：

迪格蘭賴斯（韋斯咸）、比寧咸（多蒙特）、加雲菲臘斯（曼城）、美臣蒙特（車路士）、軒達臣（利物浦）、占士麥迪臣（李斯特城）、干拿加拉查（車路士）



前鋒：

哈利卡尼（熱刺）、布卡約沙卡（阿仙奴）、史達寧（車路士）、科頓（曼城）、拉舒福特（曼聯）、基亞利殊（曼城）、哥林威爾遜（紐卡素）



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