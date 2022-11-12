劍擊世界盃｜張家朗病癒首圈落敗　蔡俊彥江旻憓登場　附直播連結

劍擊迎來新賽季，花劍、佩劍和重劍同在今周末日在各地上演世界盃。來到正賽，張家朗、江旻憓、蔡俊彥等主將在正賽登場，包括崔浩然、梁千雨等男子花劍眾將，昨日（11日）在外圍賽突圍而出，同樣殺入今天正賽。

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【16:38】吳諾弘與中國劍手許杰，兩人曾經在上年的亞洲錦標賽碰頭，當時Lawrence以9：15落敗，今仗力爭一敗之仇。吳諾弘今仗大部分時間落後，縱然如此，他依然奮戰，可惜未能收窄差距，結果12：15落敗，無緣次圈。

【16:08】女子重劍世界盃在愛沙尼亞舉行，江旻憓首圈未受考驗，以15：10擊敗波蘭的PYTKA Kamila，晉級次圈。另一港將陳渭泠則以9：15不敵肯亞劍手Alexandra Ndolo。

【16:00】被編在紅色劍道的張家朗，在男子花劍世界盃德國站首圈面對韓國劍手Kim Gyeongmu。賽事進行中，張家朗首節以5：8落後。第二節賽事，張家朗繼續陷入苦戰，幾次得分後忍不住「打到嗌」，為自己打氣，暫時比分為7：12。張家朗此後接連被對方刺中，最終以9：15不敵，首圈止步。

張家朗病癒後首次出戰國際賽。（資料圖片）

港將出戰時間表：



17：40 佘繕妡 對 Daryna ZABOLOTNA （烏克蘭）

18：00 崔浩然 對 迪湯馬素（意大利）

18：20 蔡俊彥 對 河泰圭（韓國）

18：20 梁千雨 對 科高尼（意大利）

18：20 蔣翱駿 對 Alaaeldin ABOUELKASSEM（埃及）

18：40 何思朗 對 Giacomo MIGNUZZI（意大利）

19：00 江旻憓 對 Sophia VAINBERG（以色列）

