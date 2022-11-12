劍擊世界盃｜江旻憓過兩關躋16強　蔡俊彥成港隊獨苗　附直播連結

劍擊迎來新賽季，花劍、佩劍和重劍同在今周末日在各地上演世界盃。來到正賽，張家朗、江旻憓、蔡俊彥等主將在正賽登場，包括崔浩然、梁千雨等男子花劍眾將，昨日（11日）在外圍賽突圍而出，同樣殺入今天正賽。

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【19:55】佘繕妡再度登場，在女重世界盃32強與中國劍手朱明葉碰頭，二人曾在2020年的布達佩斯大獎賽交手，當時佘佘以一劍險勝對手。二人今站再對壘，首節打成3：3平手，次節被朱明葉拉開差距，戰畢兩節後落後4：7，最後一節未能平反敗局，以10：14落敗，無緣16強。

【19：00】江旻憓在世界盃塔林站32強，與以色列劍手Sophia VAINBERG，首局以2：4落後。Vivian次局發力收復失地，追成5：5，反超前後再拉開比分，以8：6領先進入最後一節，結果江旻憓以15：9晉級，順利躋身16強。

【18：45】港隊佩劍代表何思朗在阿爾及利亞站世界盃，首圈與意大利的Giacomo MIGNUZZI爭晉級，力戰下以12：15憾負出局。

【18：30】被列為8號種子的蔡俊彥，生涯首度鬥韓國劍手河泰圭，雙方取分梅花間竹，首節以7：7完成，Ryan幾經辛苦終擴大領先優勢至3分，以15：9擊敗河泰圭，躋身次圈，同時成為港隊獨苗，與波蘭劍手Andrzej RZADKOWSKI爭入16強。

【18：15】首度打入世界盃正賽圈的蔣翱駿，挑戰埃及劍手﹑6號種子Alaaeldin ABOUELKASSEM，縱然開局連失4劍，這名21歲港將站穩陣腳，連取5分反超前，首節打成5：5。二人比數繼續緊咬，互有領先，末段被拉開3分差距，結果以10：15不敵對手落敗。

另一邊廂，同樣首躋正賽的小將梁千雨，挑戰意大利名將科高尼（Alessio Foconi），梁千雨不落下風，從後力追至6：6平手，惟未能乘勢反先，可惜以12：15憾負。

【18：00】崔浩然與意大利的迪湯馬素（Alessio Di Tommaso）碰頭，即使一度落後2：5，其後力追下，反超前8：7，首節打成10：10平手，崔浩然次節初段連輸3劍，結果以11：15不敵對手。

【17:40】港將輪流登場，小組賽全勝晉級的佘繕妡，首圈鬥烏克蘭劍手Daryna ZABOLOTNA。佘繕妡開段連取兩分，其後逐漸拉開差距，戰畢兩節後，「佘佘」領先10：6，結果她以15：9擊敗對手，下圈將鬥中國劍手朱明葉。

【16:38】吳諾弘與中國劍手許杰，兩人曾經在上年的亞洲錦標賽碰頭，當時Lawrence以9：15落敗，今仗力爭一敗之仇。吳諾弘今仗大部分時間落後，縱然如此，他依然奮戰，可惜未能收窄差距，結果12：15落敗，無緣次圈。

【16:08】女子重劍世界盃在愛沙尼亞舉行，江旻憓首圈未受考驗，以15：10擊敗波蘭的PYTKA Kamila，晉級次圈。另一港將陳渭泠則以9：15不敵肯亞劍手Alexandra Ndolo。

【16:00】被編在紅色劍道的張家朗，在男子花劍世界盃德國站首圈面對韓國劍手Kim Gyeongmu。賽事進行中，張家朗首節以5：8落後。第二節賽事，張家朗繼續陷入苦戰，幾次得分後忍不住「打到嗌」，為自己打氣，暫時比分為7：12。張家朗此後接連被對方刺中，最終以9：15不敵，首圈止步。

張家朗病癒後首次出戰國際賽。（資料圖片）

港將出戰時間表：



20：25 蔡俊彥 對 Andrzej RZADKOWSKI（波蘭）

20：50 江旻憓 對 Auriane MALLO（法國）

