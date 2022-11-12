英超｜曼城半場1：1賓福特 夏蘭特傷癒回歸 菲爾科頓勁射扳平
撰文：趙子晉
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卡塔爾世界盃前最後一輪英超，曼城主場鬥賓福特，尖刀艾寧夏蘭特今仗回歸正選，可惜「藍月亮」卻是先落後的一方，幸好菲爾科頓完半場前勁射破網，兩軍打成1：1平手返回更衣室。
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早前受腳傷所困的艾寧夏蘭特（Erling Haaland），今仗傷癒復出，回歸正選在前線掛帥，配合菲爾科頓及貝拿度施華攻堅。
作客的賓福特初段不乏攻勢，艾雲東尼近射被艾達臣撲出。賓福特其後全靠一次簡單攻勢開紀錄，門將拉耶長傳入禁區，兩軍球員爭頂後，皮球落在艾雲東尼前方，加一頭剛好收死艾達臣，16分鐘先開紀錄。
「藍月亮」意外落後，立即還以顏色，控球率一度超過8成，賓福特的疑似手球及迪布尼禁區內倒地皆不獲12碼。曼城的努力在完半場前有回報，艾簡治接應角球再二傳予科頓，這名英格蘭國腳第一時間勁射破網，補時1分鐘追成1：1平手。
曼城正選陣容（4-3-3）：
門將：艾達臣
後衛：史東斯﹑艾簡治﹑拿樸迪﹑簡斯路
中場：奇雲迪布尼﹑洛迪卡斯簡迪﹑根度簡
前鋒：貝拿度施華﹑艾寧夏蘭特﹑菲爾科頓
賓福特正選陣容（3-5-2）：
門將：大衛拉耶
後衛：賓諾克﹑賓美﹑真卡佐真遜
中場：羅亞斯列夫﹑法蘭安耶卡﹑真拿達﹑馬菲亞斯贊臣﹑域高亨利
前鋒：艾雲東尼﹑麥比奧莫
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