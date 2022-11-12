英超｜曼城對賓福特陣容出爐　夏蘭特傷癒復出回歸正選

卡塔爾世界盃前最後一輪英超，曼城主場鬥賓福特，尖刀艾寧夏蘭特今仗回歸正選。



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早前受腳傷所困的艾寧夏蘭特（Erling Haaland），今仗傷癒復出，回歸正選在前線掛帥，配合菲爾科頓及貝拿度施華攻堅。

曼城正選陣容（4-3-3）：

門將：艾達臣

後衛：史東斯﹑艾簡治﹑拿樸迪﹑簡斯路

中場：奇雲迪布尼﹑洛迪卡斯簡迪﹑根度簡

前鋒：貝拿度施華﹑艾寧夏蘭特﹑菲爾科頓



賓福特正選陣容（3-5-2）：

門將：大衛拉耶

後衛：賓諾克﹑賓美﹑真卡佐真遜

中場：羅亞斯列夫﹑法蘭安耶卡﹑真拿達﹑馬菲亞斯贊臣﹑域高亨利

前鋒：艾雲東尼﹑麥比奧莫



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