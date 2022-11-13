劍擊世界盃．持續更新｜張家朗蔡俊彥領男花晉級　女重同入16強

劍擊世界盃周日（13日）上演團體賽事，男子花劍、重劍、佩劍及女子重劍、佩劍均在今日舉行，港隊亦分途出擊。

率先上陣的男子花劍港隊，在張家朗和蔡俊彥領軍下，在首圈（32強）先挫墨西哥；至於女子佩劍則遺憾地以1分之差敗予德國出局。



男花團體賽港隊晉16強

【16:05】

港隊在首圈對墨西哥，由張家朗、蔡俊彥和小將梁千雨率先上陣，港隊一直牢牢保持領先，當中梁千雨表現相當不俗，到第5回合更成功箝制對手、未有輸分，打出一節5：0。到最後一輪交鋒，港隊以崔浩然入替梁千雨，他雖遭對手取得8分，但自己亦順利取得5分，讓港隊以35：23進入最後兩回合，再由張家朗和蔡俊彥完成任務，港隊終以45：28獲勝，進入16強。

港隊16強的對手將是以色列，賽事約在香港時間下午5：40舉行，可到賽會Youtube頻道觀看：按此收看

梁千雨今年3月在亞洲青年錦標賽奪得男子花劍個人賽金牌。（FIE）

女子重劍團體賽晉級

【16:40】港隊在首圈對西班牙，由佘繕妡、江旻憓和陳渭泠率先上陣，一直牢牢領先，並由第二輪交鋒開始以朱嘉望入替陳渭泠，這位港將也順利完成任務，自己出戰的兩局都為港隊保住領先，最終香港隊以39：27擊敗西班牙，進入16強，將會在約下午5：15對法國。

女子重劍直播連結：按此觀看

佘繕妡助香港女重隊旗開得勝。（資料圖片／楊宇翹攝）

男子重劍團體賽：港隊32強止步

港隊在男子重劍團體賽直入32強，面對西班牙，由周澤軒、方凱申及劉昊峯上陣，港隊到第6局時仍領先27：25，惟在第7局遭超前28：31，最終「守尾門」的方凱申雖然奮戰至個人取得10分，惟仍遭對手以總分45：41擊敗，無緣晉級。

女子佩劍團體賽：香港撼負德國

女佩港隊首圈對德國，由朱詠翹、梁洛文和薛雅齊出戰，雙方一直打得相當緊湊，朱詠翹先勝一局5：3，到之後兩局雖遭對手反超，但梁洛文在第4局個人獨取13分，再超前25：22，打到第6和7局，香港先落後29：30，但梁洛文又連搶6分至領先35：34，薛雅齊雖保住領先40：38進入最後一局，可惜朱詠翹「守尾門」以1分之差僅敗，香港以44：45落敗遺憾出局。

男子佩劍團體賽：港隊不敵科威特

男佩港隊在首圈對科威特，由何思朗、羅浩天和陳智軒出賽，雖然港隊大部份時間都領先，到第4回合更一度由何思朗拉開分差至20：11，惟其後遭對手追上，到第6回合以30：29結束，港隊保持1分的領先到第8回合結束，以40：39進入最後一局，惟羅浩天出戰終以42：45敗陣。