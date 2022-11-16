世界盃2022年齡密碼｜平衡經驗與體能　憑年齡數據預測冠軍球隊

國際足協在11月15日公布32支世界盃決賽周球隊的球員大軍名單，從年齡數據分析，對上3屆世界盃冠軍的陣容平均年齡都在25至26歲之間。在今屆32支球隊中，只有4支球隊的平均年齡在26歲以下，包括其中一支冠軍熱門西班牙。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

最年老的球員：

墨西哥門將泰拿華拉（Alfredo Talavera）是今屆世界盃最年長的球員，他在1982年9月18日出世，是今屆唯一一位年屆40歲的球員。泰拿華拉39次代表國家隊，相信他會是副選門將，作為奧祖亞的替補。

墨西哥門將泰拿華拉是今屆年紀最大的球員。（Getty Images）

在泰拿華拉之下有5位39歲的球員，包括日本門將川島永嗣（Eiji Kawashima）、荷蘭「白頭佬」門將柏斯維亞（Remko Pasveer）、加拿大中場赫捷臣（Atiba Hutchinson）、巴西後衛丹尼爾（Dani Alves）及葡萄牙後衛比比（Pepe）。當中，赫捷臣在1983年2月8日出世，是今屆年紀最大的非門將球員。

荷蘭「白頭佬」門將柏斯維亞39歲。（Getty Images）

最年輕球員：

今屆世界盃最年輕的球員是德國前鋒新星莫高高（Youssoufa Moukoko），這位多蒙特小將在世界盃開鑼日11月20日才滿18歲。今屆世界盃共有6位18歲的球員，莫高高以外還有西班牙中場加維（Gavi）、摩洛哥中場艾簡拿斯（Bilal El Khannous）、加納中場法達胡艾沙夏古（Abdul Fatawu Issahaku）、澳洲前鋒加朗古奧（Garang Kuol）及哥斯達黎加中場賓尼特（Jewison Bennette）。

德國前鋒莫高高在世界盃開鑼日才18歲生日。（Getty Images）

平均年齡最老球隊：

今屆平均年齡最老的球隊是B組的伊朗，他們的球員平均28.92歲。值得留意的是，伊朗並沒有用盡26人名額，他們只選了25位球員，其中4人是門將。排在伊朗之後的是C組的墨西哥，他們的平均年齡是28.5歲。世界盃是4年一度的大賽，陣中多經驗豐富的球員，會否幫到他們爭取好成績？

伊朗平均年齡接近29歲，是今屆最年老的大軍。（Getty Images）

平均年齡最年輕球隊：

今屆最年輕的球隊是H組的非洲代表加納，他們的平均年齡只有24.73歲，是今屆唯一一支平均年齡在25以下的球隊。接着第二年輕的是B組的美國，他們平均25.15歲。第三年輕的球隊則是A組的厄瓜多爾，平均年齡25.62歲。世界盃賽程密集，今屆更加破天荒地在歐洲球季季中舉行，考驗球員體能，會否對年輕的球隊更有利？

美國前鋒添莫菲韋亞。（Getty Images）

世界盃冠軍與年齡關係：

自從決賽周擴軍至32隊起，對上6屆世界盃冠軍有年輕化的趨勢。1998年冠軍法國平均年齡26.73歲，2002年冠軍巴西平均26.17歲，2006年冠軍意大利較為反常，平均28.22歲。不過，之後3屆冠軍的平均年齡都在26歲以下，分別是25.91歲的2010年冠軍西班牙、25.71歲的2014年冠軍德國及25.57歲的上屆冠軍法國。如果按近屆走勢，今屆世界盃冠軍會不會也是一支平均年齡26歲以下的球隊？

上屆法國奪冠的陣容平均年齡只有25.57歲。（Getty Images）

今屆八大熱門球隊平均年齡分析：

今屆世界盃只有4支球隊的平均年齡有26歲以下，除了上文提及過的加納、美國及厄瓜多爾外，就是E組的西班牙。「狂牛軍團」有安素法迪、加維、柏迪等年輕人冒起，平均年齡只有25.65歲，是今屆第四年輕的球隊，也是八大冠軍熱門中最年輕的一隊。如果按照近屆的年齡規律，西班牙會否成為今屆王者？

西班牙是今屆最年輕的熱門球隊。（Getty Images）

在八大冠軍熱門中，英格蘭僅次西班牙年輕，平均有26.42歲。接着順次席是同樣26.62歲的荷蘭及法國、26.77歲的德國、26.85歲的葡萄牙。南美雙雄的陣容就較年老，平均年齡同過27歲，巴西平均27.88歲而阿根廷就27.92歲。