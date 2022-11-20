世界盃2022︱似曾相識的球星　當阿根廷張家輝遇上墨西哥吳鎮宇

世界盃2022殺到，這項4年一度的盛事，焦點話題除了一眾足球巨星、哪一隊會贏，大家可能也會發現部分球員「熟口熟面」，他們天生一副明星臉，跟香港著名演員「撞樣」，經典例子首推有「墨西哥Sam哥」之稱的奧祖亞，他跟「阿根廷張家輝」美斯一樣，第5度領軍出戰世界盃，更會在分組賽C組正面交鋒。

今屆賽事還會出現陳豪、周柏豪、張曦雯的「失散兄弟姐妹」，以下為大家逐一介紹。



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世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

1. 張家輝 VS 美斯

美斯與香港影帝張家輝已被開玩笑說是「失散兄弟」多年。（Getty Images／劇照）

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）球技出神入化，由初出道到現在35歲了，一直維持高水平，他2006年首次出戰世界盃，2010年、2014年、2018年到今屆2022年，連續5屆出戰賽事。

有趣的是，由早年開始美斯已被指樣子酷似香港影帝張家輝（見上圖），後者時常在搞笑電影中扮鬼扮馬，甚至曾在《賭俠1999》中戴上頭套扮成當年剃光頭的巴西一代足球名將朗拿度（大哨），可惜多年來一直未有機會扮成美斯。近年美斯改為留鬚，跟張家輝看來沒有往日神似，不過張家輝早前曾在電影中留鬚，大家看看二人是否真的是「失散兄弟」？

美斯、張家輝撞樣進化史：

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阿根廷（C組）賽程：

11月22日（二）晚上6時：阿根廷對沙特阿拉伯

11月26日（六）深夜3時：阿根廷對墨西哥（ViuTV免費直播）

11月30日（三）深夜3時：波蘭對阿根廷



2. 吳鎮宇 VS 奧祖亞

墨西哥Sam哥奧祖亞與正牌「Sam哥」吳鎮宇連神情也相似。（Getty Images／劇照）

墨西哥門將奧祖亞（Guillermo Ochoa），單從名字未必會想起他是誰，一說「墨西哥Sam哥」，香港球迷立即心領神會。較美斯大兩歲的他，同樣在2006年那屆世界盃開始代表國家隊，今屆同樣是位「五朝元老」。

奧祖亞不止樣子酷似另一位香港影帝吳鎮宇，二人連眉宇之間之憂鬱神情、氣質也極相似，吳鎮宇在電視劇《衝上雲霄》飾演有型有款的飛機師Sam哥一角，深入民心，香港球迷於是以直接將奧祖亞喚成親暱的花名「Sam哥」。今屆世界盃阿根廷與墨西哥在分組賽C組對陣，而且更有免費直播，屆時大家可以看到「阿根廷張家輝」與「墨西哥吳鎮宇」對決的夢幻畫面。

奧祖亞、吳鎮宇連氣質也相似：

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墨西哥（C組）賽程：

11月22日（二）深夜12時：墨西哥對波蘭（ViuTV免費直播）

11月26日（六）深夜3時：阿根廷對墨西哥（ViuTV免費直播）

11月30日（三）深夜3時：沙特阿拉伯對墨西哥



3. 張曦雯 VS 雲迪積克

雲迪積克與張曦雯說得上大纜都扯埋，樣子和氣質卻令人有相似的感覺。（Instagram）

跨越性別、種族、膚色界限，女星張曦雯與荷蘭中堅雲迪積克（Virgil van Dijk）與均有一副偏長的瓜子臉和一雙迷人大眼，說不出為什麼但就是相似。

31歲的雲迪積克2015年首度入選荷蘭大國腳，卻生不逢時，遇上球隊低潮期，2016年歐國盃、2018年世界盃荷蘭均未能晉身決賽周，2020年荷蘭再度打入歐國盃，他卻因傷未能出戰。今屆世界盃才是這位被譽為當今第一中堅的球星，首度為橙衣兵團出戰大賽，他以隊長身份可以領軍走得多遠？

雲迪積克、張曦雯離奇似樣：

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荷蘭（A組）賽程：

11/21（一）深夜12時：塞內加爾對荷蘭（ViuTV免費直播）

11/25（五）深夜12時：荷蘭對厄瓜多爾（ViuTV免費直播）

11/29（二）晚上11時：荷蘭對卡塔爾



4. 周柏豪 VS 基亞利殊

基亞利殊與周柏豪這一對，又是港星與球星「撞樣」經典。（Getty Images／Facebook）

阿士東維拉前隊長基亞利殊（Jack Grealish）由升上一隊開始，已被香港球迷冠以「維拉柏豪」稱號，認知度較他本名更高，由五官、髮型以至眼神，也跟歌手周柏豪極為相似。不過自從近年開始留鬚之後，跟總是「青靚白淨」示人的周柏豪，撞樣程度已不及昔日般高。

這位英格蘭靚仔球星，2021年夏天轉投曼城後，穩定入選英軍，去年歐國盃表現機會不多，今屆世界盃能否把握機會大放光芒？

基亞利殊、周柏豪不再似樣？

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英格蘭（B組）賽程：

11月21日（一）晚上9時：英格蘭對伊朗（ViuTV免費直播）

11月25日（五）深夜3時：英格蘭對美國

11月29日（二）深夜3時：威爾斯對英格蘭



5. 陳豪 VS 長友佑都

日本名將長友佑都與陳豪，同樣愛喝咖啡。（Facebook／Instagram）

一張穿上白恤衫喝咖啡的照片，定睛看10秒也難以分清到底是陳豪還是日本國腳長友佑都。兩人均是膚色較深、腮骨較闊，大笑起上來真是令人傻傻的分不清。

兩人不止樣子相似，而且身邊都擁有一位女明星太太，平愛梨與陳茵媺同屬樣子甜美的美女。長友與陳豪由內相似到外，唯一差別可能是高度吧。

長友佑都、陳豪連太太也是同一類型：

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日本（E組）賽程：

11月23日（三）晚上9時：德國對日本

11月27日（日）晚上6時：日本對哥斯達黎加（ViuTV免費直播）

12月1日（四）深夜3時：日本對西班牙

