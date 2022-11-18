世界盃熱話｜阿根廷全隊住大學宿舍 一方法營造「家的感覺」
撰文：黎建明
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2022卡塔爾世界盃揭幕在即，一眾球隊早前已抵達當地。有別於英格蘭、美國與威爾斯等球隊入住的豪華酒店，身處C組、有美斯在陣的阿根廷卻選擇入住位於多哈的卡塔爾大學宿舍。
世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程
根據學校官網資料，卡塔爾大學擁有符合國際與奧運標準的運動場，可容納一萬名觀眾。英國《每日郵報》收到消息，指是阿根廷足協成員親自視察卡塔爾大學後，認為該校設施良好，亦有開揚空間讓球隊進行「Asado」（阿根廷特色燒烤），因此讓球隊入住宿舍。
卡塔爾大學照片：
「對阿根廷人而言，Asado是文化的一部分，我們希望球員在卡塔爾期間有家的感覺，而Asados正可以讓球員在專注比賽的同時，享受家鄉的美食。」報道指牛肉將從阿根廷運往當地，並由特別廚師處理，「其他球隊可能入住更奢華的酒店，但我們這世上最好的球隊配有世上最佳的牛肉。」
阿根廷球員大多離鄉別井效力歐洲球隊，今次阿根廷足協為球隊選擇一個能營造「家的氣氛」的居所實是無可厚非。阿根廷首場比賽將在香港時間11月22日晚上6時舉行，屆時將迎戰亞洲代表沙特阿拉伯，且看他們屆時能否發揮異常出色的表現。
世界盃2022 阿根廷C組的對手有哪幾隊？
沙特阿拉伯、墨西哥、波蘭。
阿根廷第二與第三場比賽何時舉行？
11月26日深夜3時對墨西哥（ViuTV免費直播），11月30日深夜3時對波蘭。
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