卡塔爾世界盃2022｜東道主大戰厄瓜多爾 亞洲盃冠軍陣容正選出擊
撰文：威廉神
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世界盃2022在香港時間今晚（20日）深夜12時開波，由A組的主辦國卡塔爾對南美洲的厄瓜多爾。這場比賽會由收費電視台NowTV及免費電視台ViuTV同步直播。在揭幕戰前，世界盃會有開幕儀式，ViuTV會由晚上10時半起播放世界盃節目。
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東道主卡塔爾蓄勢待發，迎接國家首場世界盃決賽周賽事，正選陣容與2019年亞洲盃決賽奪冠的正選陣容，只有兩人不同。而厄瓜多爾陣中，效力英超白禮頓的佩華斯艾斯度比倫（Pervis Estupiñán）及摩西斯卡些度（Moisés Caicedo）都在正選。
卡塔爾世界盃2022開幕禮精彩圖片：
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今晚（20/11）世界盃比賽直播賽程：
11月20日（日）深夜12時：【A組】卡塔爾對厄瓜多爾（ViuTV免費直播）
卡塔爾世界盃2022揭幕戰何時舉行？
香港時間11月20日深夜12時開始，由卡塔爾對厄瓜多爾。
世界盃開幕禮上會有哪些藝人演出？
目前落實的表演者有BTS成員Jungkook（柾國）、Robbie Williams、Black Eyed Peas等。
世界盃開幕禮及賽事哪裏有直播？
NowTV及ViuTV均會直播開幕禮，而賽事直播及賽程資料可按此觀看。