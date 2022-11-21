世界盃2022｜每日重點新聞賽果總結　英格蘭狂破伊朗先拔頭籌

卡塔爾世界盃2022持續29日，由11月20日揭幕，開展分組賽，至12月18日上演決賽。本文將每日更新世界盃的重要新聞及賽果。



11月21日世界盃賽果

【B組】英格蘭 6：2 伊朗

英格蘭在世界盃B組首場分組賽，以6：2大勝伊朗。英格蘭實力明顯凌駕伊朗，多位球員取得入球，19歲的祖迪比寧咸開紀錄，21歲的布卡約沙卡梅開二度，加上史達寧、拉舒福特及基亞利殊各入一球。（英格蘭大炒伊朗霸氣盡現 年輕新世代沙卡比寧咸搶鏡）

拉舒福特一入替，即入波。他第一腳入波一控，再一扣。（Getty Images）

【A組】塞內加爾 ？：？ 荷蘭

【B組】美國 ？：？ 威爾斯

11月20日世界盃賽果

【A組】卡塔爾 0：2 厄瓜多爾



世界盃2022揭開戰幔，主辦國卡塔爾出師不利，淨負厄瓜多爾0：2。曾效力韋斯咸的厄軍隊長安拿華倫西亞（Enner Valencia），包辦兩個入球，可惜此子中段因傷退下火線。兩軍合共只取得10次射門，打破決賽周賽事史上射門最少紀錄。

世界盃2022｜厄瓜多爾3分鐘開齋變越位 拆解首球何解變詐糊

安拿華倫西亞被絆跌，憑12碼先開記錄。（Getty Images）

11月20日重要世界盃新聞

衛冕冠軍法國陣前卻再度傳來壞消息，應屆金球獎得主、主力前鋒賓施馬因傷退隊，再次與這項足球最受注目賽事無緣。（賓施馬訓練受傷退隊 法國隊痛失三大主力衛冕路難行）

世界盃揭幕，外國球迷陸續抵達當地，卡塔爾早前稱會免費供應機票、住宿邀請海外球迷前往觀戰，並提供膳食津貼，以換取球迷在網上為卡塔爾世界盃寫上正面評價，惹來外界「收買球迷」的批評。最新消息指，卡塔爾在世界盃臨揭幕前突然反口，聲稱不會向這班球迷支付金錢津貼，他們到埗後需自行處理伙食。（卡塔爾出錢買球迷換正評 被踢爆後臨陣反口拒畀錢）

C朗拿度與美斯為Louis Vuitton一同拍攝硬照，兩大球王罕有同框，獲網民以千萬計的「Like」回應。有眼利的球迷發現，這張硬照由道具到棋局，其實均暗藏玄機。（C朗美斯LV硬照藏密碼 真實棋局隱喻「球王之戰」結果）

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11月19日重要世界盃新聞

在世界盃開賽前兩日，國際足協突然宣布，與主辦國卡塔爾商討後，禁止在球場內提供酒精類飲品。贊助商百威仍可在場內出售不含酒精的啤酒。（國際足協宣布球場禁賣酒 啤酒贊助商一句回應後刪帖）

11月18日重要世界盃新聞

世界盃前夕受傷的沙迪奧文尼，塞內加爾足總早已明言他將錯過首仗，可惜文尼的傷勢嚴重，這名拜仁慕尼黑球星已接受手術，篤定緣盡卡塔爾世界盃。（沙迪奧文尼因傷緣盡決賽周 塞內加爾痛失靈魂人物）

卡塔爾世界盃爭議不斷，如今揭幕戰再爆出醜聞，一名擁有逾43萬追隨者的中東記者，透過社交網站發布驚人內幕，直指揭幕戰將會是卡塔爾以1：0小勝厄瓜多爾。（卡塔爾世界盃爭議不斷 中東記者踢爆揭幕戰假波疑雲）