世界盃2022｜每日重點新聞賽果總結　荷蘭塞內加爾攜手晉級

卡塔爾世界盃2022持續29日，由11月20日揭幕，開展分組賽，至12月18日上演決賽。本文將每日更新世界盃的重要新聞及賽果。



22月29日世界盃賽果

【A組】荷蘭2：0卡塔爾

【A組】塞內加爾2：1厄瓜多爾

賽前排世界盃A組第3位的塞內加爾，在最後一輪背水一戰撼厄瓜多爾，憑伊斯美拿沙亞及高列巴尼各建一功，以2：1擊敗對手，在積分榜以6分超越4分的厄瓜多爾，取得次名晉級。荷蘭就以7分取得A組首名資格。

11月28日世界盃賽果

【G組】喀麥隆3：3塞爾維亞

【G組】巴西1：0瑞士

【H組】韓國2：3加納

【H組】葡萄牙2：0烏拉圭

11月27日世界盃賽果

【E組】日本 0：1 哥斯達黎加

【F組】比利時 0：2 摩洛哥

【F組】克羅地亞 4：1 加拿大

【E組】西班牙 1：1 德國

11月26日世界盃賽果

【D組】突尼西亞 0：1 澳洲

【C組】波蘭 2：0 沙特阿拉伯

【D組】法國 2：1 丹麥

【C組】阿根廷 2：0 墨西哥

11月24日世界盃賽果

【G組】巴西 2：0 塞爾維亞

【H組】葡萄牙 3：2 加納

【H組】烏拉圭 0：0 韓國

【G組】瑞士 0：0 喀麥隆

11月22日世界盃賽果

【C組】阿根廷 1：2 沙特阿拉伯

美斯最後一次出戰世界盃，首戰即遇重大打擊！阿根廷在世界盃C組首場分組賽面對沙特阿拉伯。上半場形勢大好，10分鐘就由美斯射入12碼開紀錄，美斯及拿達路馬天尼斯更合共食了3次「詐糊」，半場領先1：0。然而，下半場風起雲湧，形勢逆轉，沙特連入兩球，以2：1反勝阿根廷，爆出驚天冷門！

阿根廷爆冷不敵沙特阿拉伯，美斯難掩失望。（Getty Images）

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【D組】法國 1：4 澳洲

麥巴比領銜法國衛冕第一擊，強勢進襲澳洲。「袋鼠兵團」開賽早段成功「偷雞」，法國其後還以顏色，由拉比奧特及基奧特各建一功，半場以2：1反超前。法國在下半場中段3分鐘連轟兩球，奠定勝局，結果法國以4：1反勝澳洲，旗開得勝。

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【D組】丹麥 0：0 突尼西亞

【C組】墨西哥 0：0 波蘭

11月21日世界盃賽果

【B組】英格蘭 6：2 伊朗

英格蘭在世界盃B組首場分組賽，以6：2大勝伊朗。英格蘭實力明顯凌駕伊朗，多位球員取得入球，19歲的祖迪比寧咸開紀錄，21歲的布卡約沙卡梅開二度，加上史達寧、拉舒福特及基亞利殊各入一球。（英格蘭大炒伊朗霸氣盡現 年輕新世代沙卡比寧咸搶鏡）

拉舒福特一入替，即入波。他第一腳入波一控，再一扣。（Getty Images）

【A組】塞內加爾 0：2 荷蘭

荷蘭和塞內加爾大部份時間悶戰，至比賽尾段「橙衣軍團」先由新星加普開紀錄，補時階段再由卡拉臣趁對方門將文迪派膠「執死雞」建功，以兩球淨勝塞內加爾。

荷蘭加普頭槌破僵局 荷蘭兩球淨勝塞內加爾響勝鼓

【B組】美國 1：1 威爾斯

美國於38分鐘打破僵局，添莫菲韋亞右路切入中央，接應普列錫左路斜線而單刀，射破軒尼斯十指關，讓美國領先1：0完半場。81分鐘，威爾斯右路策動，艾朗藍斯右路回傳中央，巴利背身搶位，被獲加森馬文（Walker Zimmerman）絆跌，球證直指12碼。他親自操刀，雖然端拿捉到路又撲到，但去勢太勁，仍然入網，追成1：1。

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11月20日世界盃賽果

【A組】卡塔爾 0：2 厄瓜多爾



世界盃2022揭開戰幔，主辦國卡塔爾出師不利，淨負厄瓜多爾0：2。曾效力韋斯咸的厄軍隊長安拿華倫西亞（Enner Valencia），包辦兩個入球，可惜此子中段因傷退下火線。兩軍合共只取得10次射門，打破決賽周賽事史上射門最少紀錄。

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安拿華倫西亞被絆跌，憑12碼先開記錄。（Getty Images）

11月20日重要世界盃新聞

衛冕冠軍法國陣前卻再度傳來壞消息，應屆金球獎得主、主力前鋒賓施馬因傷退隊，再次與這項足球最受注目賽事無緣。（賓施馬訓練受傷退隊 法國隊痛失三大主力衛冕路難行）

世界盃揭幕，外國球迷陸續抵達當地，卡塔爾早前稱會免費供應機票、住宿邀請海外球迷前往觀戰，並提供膳食津貼，以換取球迷在網上為卡塔爾世界盃寫上正面評價，惹來外界「收買球迷」的批評。最新消息指，卡塔爾在世界盃臨揭幕前突然反口，聲稱不會向這班球迷支付金錢津貼，他們到埗後需自行處理伙食。（卡塔爾出錢買球迷換正評 被踢爆後臨陣反口拒畀錢）

C朗拿度與美斯為Louis Vuitton一同拍攝硬照，兩大球王罕有同框，獲網民以千萬計的「Like」回應。有眼利的球迷發現，這張硬照由道具到棋局，其實均暗藏玄機。（C朗美斯LV硬照藏密碼 真實棋局隱喻「球王之戰」結果）

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11月19日重要世界盃新聞

在世界盃開賽前兩日，國際足協突然宣布，與主辦國卡塔爾商討後，禁止在球場內提供酒精類飲品。贊助商百威仍可在場內出售不含酒精的啤酒。（國際足協宣布球場禁賣酒 啤酒贊助商一句回應後刪帖）

11月18日重要世界盃新聞

世界盃前夕受傷的沙迪奧文尼，塞內加爾足總早已明言他將錯過首仗，可惜文尼的傷勢嚴重，這名拜仁慕尼黑球星已接受手術，篤定緣盡卡塔爾世界盃。（沙迪奧文尼因傷緣盡決賽周 塞內加爾痛失靈魂人物）

卡塔爾世界盃爭議不斷，如今揭幕戰再爆出醜聞，一名擁有逾43萬追隨者的中東記者，透過社交網站發布驚人內幕，直指揭幕戰將會是卡塔爾以1：0小勝厄瓜多爾。（卡塔爾世界盃爭議不斷 中東記者踢爆揭幕戰假波疑雲）