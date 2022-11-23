世界盃2022｜每日重點新聞賽果總結　C朗破紀錄　巴西挫塞爾維亞

卡塔爾世界盃2022持續29日，由11月20日揭幕，開展分組賽，至12月18日上演決賽。本文將每日更新世界盃的重要新聞及賽果。



11月24日世界盃賽果

【G組】巴西 2：0 塞爾維亞

【H組】葡萄牙 3：2 加納

【H組】烏拉圭 0：0 韓國

【G組】瑞士 0：0 喀麥隆

11月22日世界盃賽果

【C組】阿根廷 1：2 沙特阿拉伯

美斯最後一次出戰世界盃，首戰即遇重大打擊！阿根廷在世界盃C組首場分組賽面對沙特阿拉伯。上半場形勢大好，10分鐘就由美斯射入12碼開紀錄，美斯及拿達路馬天尼斯更合共食了3次「詐糊」，半場領先1：0。然而，下半場風起雲湧，形勢逆轉，沙特連入兩球，以2：1反勝阿根廷，爆出驚天冷門！

阿根廷爆冷不敵沙特阿拉伯，美斯難掩失望。（Getty Images）

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【D組】法國 1：4 澳洲

麥巴比領銜法國衛冕第一擊，強勢進襲澳洲。「袋鼠兵團」開賽早段成功「偷雞」，法國其後還以顏色，由拉比奧特及基奧特各建一功，半場以2：1反超前。法國在下半場中段3分鐘連轟兩球，奠定勝局，結果法國以4：1反勝澳洲，旗開得勝。

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【D組】丹麥 0：0 突尼西亞

【C組】墨西哥 0：0 波蘭

11月21日世界盃賽果

【B組】英格蘭 6：2 伊朗

英格蘭在世界盃B組首場分組賽，以6：2大勝伊朗。英格蘭實力明顯凌駕伊朗，多位球員取得入球，19歲的祖迪比寧咸開紀錄，21歲的布卡約沙卡梅開二度，加上史達寧、拉舒福特及基亞利殊各入一球。（英格蘭大炒伊朗霸氣盡現 年輕新世代沙卡比寧咸搶鏡）

拉舒福特一入替，即入波。他第一腳入波一控，再一扣。（Getty Images）

【A組】塞內加爾 0：2 荷蘭

荷蘭和塞內加爾大部份時間悶戰，至比賽尾段「橙衣軍團」先由新星加普開紀錄，補時階段再由卡拉臣趁對方門將文迪派膠「執死雞」建功，以兩球淨勝塞內加爾。

荷蘭加普頭槌破僵局 荷蘭兩球淨勝塞內加爾響勝鼓

【B組】美國 1：1 威爾斯

美國於38分鐘打破僵局，添莫菲韋亞右路切入中央，接應普列錫左路斜線而單刀，射破軒尼斯十指關，讓美國領先1：0完半場。81分鐘，威爾斯右路策動，艾朗藍斯右路回傳中央，巴利背身搶位，被獲加森馬文（Walker Zimmerman）絆跌，球證直指12碼。他親自操刀，雖然端拿捉到路又撲到，但去勢太勁，仍然入網，追成1：1。

加里夫巴利「自導自演」12碼 威爾斯劣勢下逼和美國

11月20日世界盃賽果

【A組】卡塔爾 0：2 厄瓜多爾



世界盃2022揭開戰幔，主辦國卡塔爾出師不利，淨負厄瓜多爾0：2。曾效力韋斯咸的厄軍隊長安拿華倫西亞（Enner Valencia），包辦兩個入球，可惜此子中段因傷退下火線。兩軍合共只取得10次射門，打破決賽周賽事史上射門最少紀錄。

世界盃2022｜厄瓜多爾3分鐘開齋變越位 拆解首球何解變詐糊

安拿華倫西亞被絆跌，憑12碼先開記錄。（Getty Images）

11月20日重要世界盃新聞

衛冕冠軍法國陣前卻再度傳來壞消息，應屆金球獎得主、主力前鋒賓施馬因傷退隊，再次與這項足球最受注目賽事無緣。（賓施馬訓練受傷退隊 法國隊痛失三大主力衛冕路難行）

世界盃揭幕，外國球迷陸續抵達當地，卡塔爾早前稱會免費供應機票、住宿邀請海外球迷前往觀戰，並提供膳食津貼，以換取球迷在網上為卡塔爾世界盃寫上正面評價，惹來外界「收買球迷」的批評。最新消息指，卡塔爾在世界盃臨揭幕前突然反口，聲稱不會向這班球迷支付金錢津貼，他們到埗後需自行處理伙食。（卡塔爾出錢買球迷換正評 被踢爆後臨陣反口拒畀錢）

C朗拿度與美斯為Louis Vuitton一同拍攝硬照，兩大球王罕有同框，獲網民以千萬計的「Like」回應。有眼利的球迷發現，這張硬照由道具到棋局，其實均暗藏玄機。（C朗美斯LV硬照藏密碼 真實棋局隱喻「球王之戰」結果）

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11月19日重要世界盃新聞

在世界盃開賽前兩日，國際足協突然宣布，與主辦國卡塔爾商討後，禁止在球場內提供酒精類飲品。贊助商百威仍可在場內出售不含酒精的啤酒。（國際足協宣布球場禁賣酒 啤酒贊助商一句回應後刪帖）

11月18日重要世界盃新聞

世界盃前夕受傷的沙迪奧文尼，塞內加爾足總早已明言他將錯過首仗，可惜文尼的傷勢嚴重，這名拜仁慕尼黑球星已接受手術，篤定緣盡卡塔爾世界盃。（沙迪奧文尼因傷緣盡決賽周 塞內加爾痛失靈魂人物）

卡塔爾世界盃爭議不斷，如今揭幕戰再爆出醜聞，一名擁有逾43萬追隨者的中東記者，透過社交網站發布驚人內幕，直指揭幕戰將會是卡塔爾以1：0小勝厄瓜多爾。（卡塔爾世界盃爭議不斷 中東記者踢爆揭幕戰假波疑雲）