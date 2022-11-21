世界盃2022｜英格蘭今晚9點對伊朗　英媒披露433正選（不斷更新）

英格蘭將會在香港時間今晚9時出戰首場世界盃分組賽對伊朗，本文將持續更新英格蘭對伊朗的賽前消息及比賽戰況。英格蘭身處世界盃B組，同組對手尚有威爾斯及美國，小組頭兩名晉身淘汰賽。



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英格蘭隊長哈利卡尼及領隊修夫基出席賽前記者會。（Getty Images）

**11月21日（一）晚上9時：【B組】英格蘭對伊朗（ViuTV免費直播）**

賽前一日，英國《太陽報》獨家披露英格蘭的正選陣容，指出「三獅軍團」將會以4-3-3陣式鬥伊朗。以下為《太陽報》聲稱的正選排陣：

門將：1 比克福特

後衛：12 捷比亞、5 史東斯、6 哈利馬古尼、3 勞基梳爾

中場：22 祖迪比寧咸、4 迪格蘭賴斯、19 美臣蒙特

前鋒：17 布卡約沙卡、9 哈利卡尼、10 史達寧



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英格蘭在卡塔爾操練。（Getty Images）

英格蘭賽前記者會上，主帥修夫基表示右閘基爾獲加及中場占士麥迪臣兩將因傷未能披甲。「三獅軍團」將在今仗開賽前維持單膝跪，修夫基坦言這是適當的表態時機。（麥迪臣﹑獲加因傷避鬥伊朗 英格蘭續以單膝跪表態）

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