世界盃2022｜荷蘭雲迪積克領軍　迪比受傷缺陣　塞內加爾文迪把關

世界盃2022的A組分組賽，荷蘭將會在今晚深夜12時面對非洲球隊塞內加爾。



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世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

荷蘭前鋒迪比今場因受傷坐後備。（Getty Images）

**11月21日（一）深夜12時：【A組】塞內加爾對荷蘭（ViuTV免費直播）**

兩隊之前未曾交鋒，荷蘭世界排名第8位，而應屆非國盃冠軍塞內加爾則排第18位。塞內加爾有頭號球星沙迪奧文尼受傷退隊，攻力大打折扣。

兩軍公布正選陣容，以下為荷蘭的正選陣容：

門將：路柏特

後衛：杜費斯、戴利白蘭特、馬菲斯迪歷特、華基爾雲迪積克、尼敦阿基

中場：法蘭基迪莊、貝侯斯、加普

前鋒：貝雲積、雲遜贊臣



以下為塞內加爾正選陣容：

門將：艾度亞文迪

後衛：高列巴尼、沙巴利、柏比艾布施斯、艾度迪亞路

中場：高耶迪、南柏斯文迪、伊祖沙古爾

前鋒：伊斯美拿沙亞、保拿爾迪亞、卡賓迪亞達



荷蘭對塞內加爾正選名單。（01美術製圖）

包括荷蘭在內等7支歐洲代表隊發聲明，表示他們的隊長不會戴彩虹臂章。（英格蘭轉軚 卡尼不會戴彩虹臂章 足智彩曾暫停受注）