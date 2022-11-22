世界盃2022｜美斯球王之路最後拼圖　奮鬥五屆盡情享受奔向夢想

幾乎贏盡所有的美斯，第五次踏上世界盃舞台。

這是美斯球員生涯最後一次爭逐世界盃。

球王的拼圖，只差這一塊。

圓夢，抑或留憾？

美斯說，圓夢是目標，享受更加重要。



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美斯出席賽前記者會。（Getty Images）

這是我的最後一個機會，去將我的夢想、我們的夢想實現。 美斯在對沙特的賽前記者會上說

美斯年輕時已經贏盡球會級的頂級榮譽，率巴塞隆拿稱霸球壇。他七奪代表年度最佳球員金球獎，成就空前，無人能及。他初出道時贏得奧運金牌，去年領阿根廷在美洲盃封王，國家隊榮譽顯赫，但尚欠一座世界盃。

何謂球王？世界盃彷彿是一項必要條件。比利有，馬勒當拿也有。若果美斯要成為一位名正言順的公認球王，這是不能逃避的一關。其實，別說歷史地位那麼虛無，單純考慮世界盃對一位球員的天然吸引力，也足以令美斯付出所有去奮鬥。

美斯第五次參加世界盃，會是他的最後一次。（Getty Images）

2006年：8強（3次上陣入1球1次助攻）

2006年，18歲的美斯在巴塞隆拿出道不久，初露鋒芒，展現與眾不同的天賦球技。他首度入選阿根廷的世界盃大軍，披上19號球衣，跟在一班前輩身後，以新人姿態，第一次感受世界盃的激情與震撼。

2006年的美斯，初生之犢不畏虎。（Getty Images）

一頭長髮，滿臉稚氣，美斯坐在後備席上，觀看列基美、艾耶拉、甘比阿素及沙維奧拿等前輩征戰綠茵場。第二場分組賽，阿根廷以實力輾壓塞爾維亞及黑山，踢到尾段，勝券在握，美斯獲准後備入替，首次登上世界盃舞台。他還把握機會，攻入個人首個世界盃入球，為球隊埋齋贏6：0。最後一場分組賽，美斯還以正選上陣對荷蘭。

這屆阿根廷由比卡文為帥，以列基美為進攻核心，表現對辦，16強加時挫墨西哥，入到8強對德國。這場美斯沒有上陣，在場邊見證阿根廷在列基美被換走後，遭德國追平，戰至互射12碼落敗。儘管未能再進一步，但外界都覺得阿根廷新人湧現，未來前途無限，美斯會是一位比列基美更強的領軍人物。

2010年：8強（5次上陣入0球1次助攻）

2010年，22歲的美斯再非新星，在巴塞隆拿贏盡球會錦標，已經成長為球壇數一數二的巨星。在南非世界盃，他接過列基美的10號球衣，與迪馬利亞、阿古路及希古恩等同代球星，再次挑戰大力神盃。最可惜的是，巔峰美斯遇上了一噩夢般的主帥：馬勒當拿。

在南非世界盃上，穿上10號球衣的美斯。（Getty Images）

馬勒當拿球員時代八面玲瓏，但教練生涯卻不堪入目。憑絕對的實力，阿根廷如摧枯拉朽完成分組賽，全勝晉級16強，再以3：1輕取墨西哥入8強，遇上同級對手德國，結果遭逢0：4大敗，再次被德國踢出局。

陣容如此強大的阿根廷8強止步，慘敗收場，令人失望，頭號罪人當然是馬勒當拿，但美斯亦成為被批評的對象，因為他踢足5場比賽，竟然一個入球也沒有。與他球會的表現比較，這屆世界盃的發揮真的令人失望。

2014年：亞軍（7次上陣入4球1次助攻）

與之前一屆相比，26歲的美斯更加成熟，成為更衣室中的領袖人物，戴上阿根廷的隊長臂章。美斯在分組賽頻有建功，對波斯尼亞攻入關鍵一球，對伊朗一役更加在補時一箭定江山，最後一場分組賽對尼日利亞還梅開二度。美斯一舉帶領阿根廷全勝入淘汰賽。

以為故事會有童話般的結局？或者遺憾才是大部分故事的結局。美斯在2014年與獎盃擦身而過。（Getty Images）

在教練沙比拿執教下，這支阿根廷踢法實際，做好防守為先，沒有大開大合的場面，但總能夠小勝對手。他們在淘汰賽過瑞士，挫比利時，再互射12碼勝荷蘭，在不算太有霸氣之下打入決賽。爭冠對手又是德國，結果阿根廷加時輸0：1。

這是美斯暫時最接近世界盃的一次，真的跟獎盃擦身而過。如果希古恩把握力好一點，捧盃的已經是阿根廷。成與敗之間是多麼近，但又多麼遠。

2018年：16強（4次上陣入1球2次助攻）

30歲的美斯去到俄羅斯，身邊還是迪馬利亞、希古恩、阿古路、馬斯真蘭奴這班老隊友，但大家都到了而立之年了。要拼要搏，就在這一屆。不過，這屆阿根廷表現令人失望，首戰對冰島和波，之後對克羅地亞更被大炒，幸好險勝尼日利亞，取得次名晉級。

2018年的美斯，再次面對世界盃的失意。（Getty Images）

阿根廷在16強遇上強隊法國，上演了一場你來我往的入球騷，最後阿根廷以3：4落敗出局，美斯由「登基」變「登機」回家。16強出局也是美斯參加世界盃以來的最差成績。美斯在這屆賽事上陣4次，攻入1球，交出兩次助攻。

2022年：肯定是最後一屆

在卡塔爾世界盃前的一次訪問中，35歲的美斯承認：「這是我最後一屆世界盃，肯定。」他很清楚再強的球員，也敵不過歲月。

美斯視今屆為實現夢想的最後機會。（Getty Images）

對沙特的賽前記者會上，美斯再表示：「這是個特別的時刻，尤其這屆應該是我最後的世界盃。這是我的最後一個機會，去將我的夢想、我們的夢想實現。」

在今屆賽事，美斯已是阿根廷隊中第二年長的球員，戰友與4年前比面目全非，希古恩及阿古路都已經退役了，只有34歲的迪馬利亞仍在他的身邊。

美斯從前覺得踢波及贏波最重要，但他現在覺得享受才是最重要。（Getty Images）

由2006到2022年，16年的歲月，看似漫長，一名小伙子成長為阿根廷的頂樑柱；又彷彿一閃即逝，當日德國世界盃他被換上陣入波仍歷歷在目。

美斯身邊的戰友，由最初他的偶像艾馬，變成如今相信大半隊都視美斯的偶像的年輕人。

為自己？為阿根廷？可能這班新一代阿根廷球員最大的動力，是希望為美斯去贏取世界盃。

因為美斯值得擁有一座世界盃。不只是球員，相信這個也是不少球迷的想法。

錯失過結果，才懂得享受過程。（Getty Images）

「很高興見到很多阿根廷以外的球迷都希望我們贏冠軍，而原因很大程度是因為我。我很感激在職業生涯之中，來自全球各方的厚愛，還有在卡塔爾這裏的。」美斯在昨日的記者會上說。

「今次的大軍令我想起2014年那次……我們很團結，很清楚在場上要做什麼。很滿意能夠帶住好狀態來到這裏，這會給你信心。」阿根廷以南美洲區外圍賽不敗，以次名晉級決賽周，他們去年還贏得美洲盃冠軍。

「我不知我們今屆是否比之前參賽更強，但我們剛剛贏了（美洲盃），這會減輕我們的壓力很多，令我們可以另一種態度面對，不用太憂慮國家隊及成績，好好享受自己。」

在這次賽前訪問上，美斯說得最多的就是「享受」。

過去4次參賽，美斯試過作為半個旁觀者，試過在高期望下慘敗，試過離成功一線之差，亦試過意外地慘淡收場。以美斯的性格，或者他早就明白，要贏冠軍，除了付出百分百的努力外，還要一點難以用人力控制的緣分。

所以，與其執着得失，不如享受當下。

足球之神，會不會眷顧美斯？（Getty Images）

阿根廷今屆被列入C組，首場分組賽會在香港時間11月22日晚上6時對沙特阿拉伯，其餘兩支同組球隊是波蘭及墨西哥。

美斯表示身體沒有大礙，可以對沙特阿拉伯披甲。他說：「我不知現在是否我職業生涯最好的時刻，但我感覺很好。或者比以前多一點成熟，一直想去全力以赴，好好去享受每件事。盡力去享受每個時刻，我覺得我現在真的更懂得享受。」

「以前，或者我沒有這個想法，我只是想去比賽，但現在我更會嘗試去享受。其實每三日踢一場比賽，你是很難有時間去享受。現在，我要盡力去學習享受多一點。之前我只想着比賽，想着下一場的比賽，想不斷比賽及贏波。我以前職業生涯都錯失了很多，現在我只想好好享受更多。」

成功在天，享受由我。

盡力便不會留憾，圓夢還要看緣份。

足球之神，會不會眷顧美斯？