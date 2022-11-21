卡塔爾世界盃2022｜卡尼零射門另有任務　英格蘭植入熱刺模式開花

英格蘭在卡塔爾世界盃首仗光芒四射，大勝伊朗，霸氣側漏。實力懸殊讓「三獅軍」如魚得水，一面倒進攻表現，數據中窺見修夫基「有睇波」。

前場鋒將充滿侵略性，人人衝鋒誰去策動？答案是上屆世界盃神射手哈利卡尼（Harry Kane）。身披9號踢法似8號，墮後校炮兩次助攻，儼如近季在球會賽事的踢法。但修夫基把熱刺模式，推到極致。



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英格蘭正選陣中，卡尼應是正中鋒，史達寧輔助，布卡約沙卡及美臣蒙特擺位類似進攻中場，中場中二人以祖迪比寧咸上前較多。上述幾名進攻球員在今仗，有入球有射門，唯獨卡尼直至76分鐘被調離陣，未曾起腳。原來他另有任務在身。

（Getty Images）

查看今仗英格蘭前場球員的「熱點圖」（heatmap），卡尼的活動範圍靠近中場左路，論進入禁區的頻率，低於多名隊友。他今仗沒有射門，16次傳球有11為前半場向前傳球，帶來兩次助攻。按統計，上一位在世界盃單場兩度助攻的英格蘭球員，是2006年碧咸對千里達。

卡尼在去屆世界盃以6球成為神射手，縱然當中3球來自12碼，禁區殺手本色令對手聞風喪膽。近年為熱刺上陣，卡尼不斷被對手緊盯，逐漸愈踢愈後，負責校炮機會更多。熱刺陣中有高速而具把握力的拍檔孫興慜，卡尼的傳球功架開花，二人成為英超歷來合作最多入球的組合。

專心傳波，當前線有好多個孫興慜好了。（Getty Images）

修夫基看來有參考熱刺使用卡尼的方法，今戰卡尼同樣傾向墮後，亦引來伊朗守將緊盯。不過，由於伊朗防線佈陣鬆散，英格蘭前場球員從中場線衝上，往往有頗多空位，得以長驅直進，變相讓卡尼有不止一名「孫興慜」，作為傳球目標。卡尼專心為一眾前線隊友搭路，收起射門鞋。

卡尼（右一）中場一腳送剛剛入場的拉舒福特（右二），僅49秒便取得入球。（Getty Images）

如此看來，卡尼衛冕金靴獎無望，但過去幾年精進的傳球視野，「長短火」齊備，將是英格蘭前進的重要武器。但要注伊朗今戰表現較預期差，中後場防守英格蘭球員，疲於奔命卻茫無頭緒，大部分時間如被英格蘭「猜馬騮」。空位多，讓英格蘭發揮得心應手。