世界盃2022｜加里夫巴利領銜威爾斯 半場1球落後美國
撰文：何偉畧
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世界盃分組賽B組，闊別超過半世紀的威爾斯，遇上青春掛帥的美國。
威爾斯在加里夫巴利帶領下，相隔64年再次入圍，首戰領銜上陣。美國亦以不少效力豪門的戰將正選上陣，包括車路士的基斯甸普列錫。
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美國在早段壓倒威爾斯，首次威脅在9分鐘出現。祖朗頓（Joe Rodon）面對美國右路傳中，防守卻與攻門般頂向自己龍門，被軒尼斯（Wayne HENNESSEY）救出。美國隨即再次進攻，但沙真特（Josh SARGENT）頭槌攻門中外柱出界。
整個上半場，美國都控制戰局，主要在左路發動，但被主守的威爾斯瓦解。而威爾斯的傳送頗差，未能運球上前場，攻勢寥寥。美國於38分鐘打破僵局，添莫菲韋亞右路切入中央，接應普列錫左路斜線而單刀，射破軒尼斯十指關，讓美國領先1:0完半場。
威爾斯下半場調入高大中鋒基化摩亞，希望加強高空進襲。可是威爾斯組織力差，加里夫巴利的觸球機會不多。中堅賓戴維斯在64分鐘一次罰球攻勢中飛頂被馬特端拿救出，接下來的角球，基化摩亞衝頂又告高出。
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