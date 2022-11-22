世界盃2022｜美斯12碼開紀錄　阿根廷初段領先沙特（不斷更新）

阿根廷會在香港時間今晚6時登場，出戰世界盃C組首場分組賽，面對亞洲球隊沙特阿拉伯。美斯上周六獨自訓練，引起受傷疑雲，但他在賽前記者會表示沒有大礎，身體狀態很好，可以披甲。



**11月22日（二）晚上6時：【C組】阿根廷對沙特阿拉伯**

本場比賽不設ViuTV免費直播，會於NowTV 618台直播。

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【18：09】阿根廷前場罰球，球證突然跑到場邊看VAR，兩隊球員都不知情況，阿根廷如常開出罰球，但當然不算。球證翻看之前阿根廷角球進攻時，有沙特球員在禁區內犯規，攬跌阿根廷中場里安度柏利迪斯。球證判阿根廷獲得12碼，美斯操刀。他冷靜地見到門將落地的方向後，再輕鬆射入，阿根廷在10分鐘領先1：0。美斯是第一位在四屆世界盃取得入球的阿根廷球員。

【18：03】兩分鐘，阿根廷攻勢，禁區混戰，美斯在禁區邊起左腳射地波，被沙特門將落地艾奧維斯撲出。

阿根廷對沙特阿拉伯的正選陣容。

阿根廷在開賽前一小時公布正選名單，排出4-3-3陣式：

門將：23達米安馬天尼斯

後衛：26拿侯爾盧斯路、13基斯甸羅美路、19奧達文迪、3達利亞費高

中場：5里安度柏利迪斯、7迪保羅、17艾真度高美斯

前鋒：10美斯、22拿達路馬天尼斯、11迪馬利亞



阿根廷今場派美斯、拿達路馬天尼斯及迪馬利亞合作攻堅，里安度柏利迪斯、迪保羅及艾真度高美斯踢中場，四人後防是拿侯爾盧斯路、達利亞費高、基斯甸羅美路及奧達文迪，達米安馬天尼斯則把守最後一關。

沙特亦公布了今場的正選陣容，估計以4-3-3陣式應戰：

門將：21 艾奧維斯

後衛：12 艾布度哈密特、17 譚巴基迪、5 艾布拉希、13 艾沙拉尼

中場：23 穆罕默德簡奴、8 艾馬基、7 艾法拉積

前鋒：9 艾布拉簡、11 艾舒歷、24 拿沙艾達沙尼



美斯在周一的賽前記者會上澄清，身體沒有大礙，他說：「我聽到人們說，我沒有跟大隊訓練。這是因為我撞傷了，但沒有什麼特別，只是以防萬一。」

美斯在操練中臉帶笑容。（Getty Images）

35歲的美斯表示狀態不錯，他說：「我覺得自己體能狀態好好，我認為無論是個人還是身體，這是個非常理想的時刻，我沒有任何問題。」（美斯球王之路最後拼圖 奮鬥五屆盡情享受奔向夢想）

美斯今季在巴黎聖日耳門19次上陣，取得12個入球及14次攻。在最近4場國際賽，他為阿根廷攻入10球，其中對愛沙尼亞更加上演「五喜臨門」。

阿根廷自從在2019年美洲盃不敵巴西後，已經累積36場國際賽不敗，令他們在去年贏得美洲盃冠軍，並以南美洲區外圍賽次名晉身世界盃決賽周。阿根廷今場有中場古度洛迪古斯及後衛利辛度馬天尼斯上陣成疑。

至於沙特阿拉伯世界排名51位，是今屆其中一支世界排名最低的球隊。沙特在亞洲區外圍賽12強賽，力壓日本及澳洲贏得B組首名晉級。沙特是主辦國卡塔爾之外有時間在世界盃前舉行集訓的球隊。沙特是卡塔爾的鄰國，可說有半個主場之利。

沙特阿拉伯教練蘭納是二線國家隊的名帥，之前分別帶領過贊比亞及科特迪瓦贏得非國盃冠軍，他在上屆幫助摩洛哥重返世界盃決賽周。不過，今屆世界盃亞洲球隊的表現令人失望，先有卡塔爾毫無還擊之力地負於厄瓜多爾，再有伊朗遭英格蘭大炒，沙特能否為亞洲爭口氣？

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