世界盃2022｜丹麥今晚9點對突尼西亞　艾歷臣回歸（不斷更新）

丹麥會在香港時間今晚9時登場，出戰世界盃D組首場分組賽，面對突尼西亞。丹麥中場基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）去年歐國盃比賽中突然倒下，17個月後，植入心臟除顫器的他已浴火重生，在世界盃2022賽場再次領軍出戰大賽。



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**11月22日（二）晚上9時：【D組】丹麥對突尼西亞**

本場比賽不設ViuTV免費直播，會於NowTV 618台直播。

丹麥今晚9時在D組首仗對突尼西亞，預料正選上陣的艾歷臣賽前大談感受，對於童話一樣的復出，他說：「真的很特別，（出事後）我的唯一目標只是康復以及回復狀態出賽。這是一趟漫長旅程，置身世界盃的感覺獨一無二，我很開心可以再次出戰。」

在去年的歐國盃事故後，艾歷臣接受手術，植入心臟起搏器。如今，他已經如常踢足球。（Getty Images）

今天夏天，艾歷臣加盟曼聯，新帥坦赫格領軍之下，逐漸展示質素和級數。今季在英超13場中雖然只得1個入球，但已交出4次助攻，成為紅魔不可或缺的一份子。

他憶述，「在阿姆斯特丹，我跟為我進行所有測試醫生的首段對話，就是關於假如一切順利，我的目標是出戰世界盃。那個時候，那只是個夢想。」艾歷臣坦言，世界盃是他為家人活下來以外的另一獨立目標，「足球是我的生命，我專注回復昔日水平，那是個目標。」

丹麥歷屆世界盃最佳成績是1998年殺入半準決賽，球隊去屆對澳洲與法國皆打和，16強戰至互射12碼才不敵亞軍克羅地亞。去年歐國盃經歷艾歷臣昏迷事件後，眾志成城殺入4強。陣容大致相同，水準一向穩定。

至於來自非洲的突尼西亞世界排名30位，連續兩屆入圍世界盃決賽周。該隊半隊成員來自國內球會及中東聯賽，歐洲五大聯賽落班球員僅2人。他們在世界盃面對歐洲球隊一向處弱勢，近兩回決賽周（2006及18年）分組賽4次對歐洲球隊全敗。

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