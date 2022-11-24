世界盃2022｜C朗拿度無可否定的自律與嚴謹　成功之道是這樣煉成

外界對C朗拿度總是兩極。有人寵愛有加，有人恨之入骨。然而愛他還是恨他，都抹殺不了他在球壇上的種種榮譽：五個金球獎、歐聯三連霸、歐國盃冠軍，以及無數入球紀錄。

一路走來，始終如一，C朗總相信憑努力就能克服所有困難。自信、倔強、堅持、勇敢，煉就C朗的成功之道。



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嚴格飲食嚇怕隊友

談起C朗的飲食習慣，不得不提四年前C朗的前曼聯隊友艾拉在訪問中爆料：「C朗叫我：『艾拉，訓練完之後來我家。』我就應約，你懂的，訓練後我自然十分疲倦。飯桌上，一開始只有沙律及白灼雞肉，我覺得還沒有問題；（飲品方面）只有水，沒有果汁。我開始吃的時候，覺得還會有其他主菜吧，之後卻什麼都沒有。」

曾經為C朗服務的廚師亦印證他的嚴格飲食習慣，葡萄牙國家隊大廚曾透露，C朗不會偏食，什麼都吃；前私人大廚巴朗尼（Giorgio Barone）透露C朗喜歡高蛋白質的餐單，糖、碳水化合物及脂肪的份量就要降到最低，又喜歡海鮮，包括蝦及八爪魚，以及瘦肉、全穀物及沙律。豐富的蛋白質可以幫到C朗建立及修復肌肉，並減慢退化。

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C朗之後用左手逐一將汽水「放逐」至鏡頭之外。（網上片段截圖）

去年歐國盃C朗出席分組賽對匈牙利的賽前記者會時，見到枱上擺了兩枝贊助商的汽水，一臉厭惡，逐一將汽水擺開，換了一枝清水上去。

說到運動後恢復，C朗也會吃大量蔬果、多種維他命和特別配方運動飲品輔助，同時避免吃甜食和飲酒。

C朗的飲食相當健康，嚴格控制脂肪及糖份的吸收。（C朗Instagram）

規律操練變筋肉人

雖然年屆37，但C朗仍然保持「弗爆」身形，一身肌肉都是在健身室中努力得來的成果。跟C朗在祖雲達斯做過隊友的摩洛哥後衛賓拿迪亞（Medhi Benatia）表示，C朗曾約他晚上11時去健身。他說：「在一場比賽，我及C朗都做後備，因為3日後有比賽，教練需要輪換，後來我們準備回都靈時，C朗傳來一則短訊，問我在做什麼。」賓拿迪亞回覆他：『晚上11時了，我準備回家，怎樣？』他答：『想一起健身嗎？我今日沒有出汗，想去健身，你想跟我一起去嗎？』」

另外，C朗在健身室以心肺、核心肌肉群以及重量訓練為主。據報他每星期在家中健身室操練5日，每次3至4小時，不同日子針對訓練不同肌肉組，務求全身不同肌肉均在最佳狀態。他亦很重視訓練及比賽後的恢復，其中一樣恢復活動是游水，既可舒緩比賽的疲勞、也可增加肌力。為了達到健身最佳效果，C朗於2013年斥資5萬英鎊（約46.3萬港元），在家中添置一台冷凍治療器，幫助肌肉修復。

不少足球員35歲已經退休，C朗拿度依然在最佳狀態。（Getty Images）

驚人意志挺身而出

對頂級運動員而言，不止體能和身體方面的訓練，心理質素同樣重要。C朗當然注重個人精神健康，他曾說過：「要學習有如鍛煉身體那樣訓練你的意志。意志力跟體能一樣重要，能夠幫助你達成目標。」

回顧C朗生涯，他不只一次在比賽最後階段挺身而出，攻入關鍵一球，包括上季歐聯分組賽在下半場補時階段絕殺維拉秒爾、18/19球季為祖雲達斯逆轉歐聯16強首回合落後兩球的劣勢，次回合上演帽子戲法、上屆世界盃分組賽87分鐘射入罰球逼和西班牙。球球絕殺，幕幕經典，足證C朗驚人的心理質素。

C朗年少時被指瘦弱，但如今他滿身肌肉。（C朗Instagram）

強大信念鼓勵隊友

在C朗帶領葡萄牙贏得2016歐國盃的過程中，有一幕尤為經典。葡萄牙8強與對手波蘭需要以12碼分勝負，當時葡萄牙中場祖奧摩天奴面容緊張，C朗看出隊友對射12碼的不安，主動走去鼓勵他：「祖奧！祖奧！你來射（十二碼）！你一直都射得很好。振作起來！」最終不但C朗射入葡萄牙首球12碼，祖奧摩天奴不負所托射入12碼，協助葡萄牙淘汰波蘭。

在C朗的社交網站上，有很多健身的照片。（C朗Instagram）

C朗今晚登場世界盃對陣加納，今屆世界盃很有可能是C朗的最後探戈。C朗的成功之道，或許以後都無人能夠複製。愛他、恨他，何不都以送別老朋友的心態，觀賞C朗的最後一個世界盃。

為大家送上C朗噴血圖輯：