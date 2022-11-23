世界盃2022｜中場大師莫迪歷Magic Hour　從夕陽餘暉走至斑斕晚霞

在4年前的俄羅斯世界盃舞台上，克羅地亞中場莫迪歷（Luka Modrić）綻放最華麗的光彩，帶領「格仔軍團」以黑馬姿態闖入決賽。儘管未竟全功，但莫迪歷的表現折服球壇，不但榮獲世界盃金球獎，更得到《法國足球》頒發的年度金球獎，成為首位打破美斯及C朗拿度壟斷的球員。

莫迪歷如今已經37歲，來到球員生涯的黃昏，再一次與克羅地亞來到這項球壇盛事的舞台。這位中場大師會怎樣為自己寫上國際賽的結局？



世界盃2022睇波必備資料！32支決賽周球隊球員名單（不斷更新）

世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

在現今球壇，能夠實至名歸地配得上為中場大師的球員，實在不多，可能只有克羅地亞的莫迪歷及比利時的奇雲迪布尼。巧合地，這兩支國家隊同被編入今屆世界盃F組，或者足球之神都好奇想知，哪位才是大師中的大師？

迪布尼及莫迪歷曾經在球會比賽交手。（Getty Images）

莫迪歷以前在熱刺初露鋒芒時，踢法偏向進攻，盤扭純熟，傳球獨到。他隨年月蛻變，加盟皇家馬德里，逐漸變得全面，變成一位攻守兼備的全能中場。

莫迪歷身穿克羅地亞10號球衣。（Getty Images）

莫迪歷用波瀟灑，舉重若輕，尤其踏入30歲後，更揮灑自如，愈老愈強，彷如超然局外，擁有上帝視角。控球穩，傳球準，突破銳利，遠射亦有一手。難忘上屆世界盃對阿根廷，莫迪歷在娥眉月頂面對奧達文迪，左擺右扣，再用右腳射出刁鑽的弧線，轟進阿根廷的大門，盡顯冷靜與功架。

莫迪歷對阿根廷施展遠射。（Getty Images）

那把彎彎的金髮，在球場上的飄逸形象，加上爐火純青的技術，以為他只是一位瀟灑的中場指揮官？其實在鏡頭之外，他還有剽悍的一面。莫迪歷防守時不惜氣力，每場跑動範圍極大，不懼身體對抗。就算擁有卓越的進攻才華，他都會全情投入防守之中。

中場，存在於前鋒與後衛之間，工作就是平衡攻守，連接前後。

真正的中場大師，不只會展現驚人的進攻手段，還會默默做防守，將團隊放在第一位。

莫迪歷年輕時踢過2006年世界盃，代表克羅地亞對日本。（Getty Images）

莫迪歷絕對是中場大師的模範，尤其是上屆世界盃的演出。

他帶領克羅地亞贏尼日利亞及冰島，大勝阿根廷，以首名晉級。在淘汰賽，「格仔軍團」以黑馬姿態連克丹麥、俄羅斯及英格蘭，闖入決賽。

莫迪歷在上屆世界盃表現八面玲瓏。（Getty Images）

雖然克羅地亞最後不敵法國得亞軍，但莫迪歷的表現獲得球壇認可，先贏得被視為賽事MVP的世界盃金球獎。接着，莫迪歷力壓C朗及基沙文，獲得被視為年度最佳足球的《法國足球》金球獎。這個獎由2008到2017年都是美斯或C朗的囊中物，但莫迪歷打破兩人的壟斷得獎。

莫迪歷是上屆世界盃金球獎得主。（Getty Images）

在俄羅斯世界盃，莫迪歷已32歲，算踏入足球生涯的黃昏。來到卡塔爾世界盃，他更年屆37歲，不少跟他同輩的球員已經掛靴，但他依然效力皇家馬德里，在世界最高水平的比賽中競技，可見他的實力，還有生活上的自律以及對足球的專業態度。

在世界盃前一個月的訪問上，莫迪歷表示：「我意識到自己都去到一定年紀，這會是我代表克羅地亞的最後一項賽事。」

37歲的莫迪歷，能夠在這屆世界盃走到多遠？（Getty Images）

如果說4年前的莫迪歷在俄羅斯綻放了夕陽的餘暉，那麼今屆他會不會將卡塔爾的天空染上由紅、藍、白交織的斑斕晚霞？說不定會更加漂亮。

克羅地亞身處分組賽F組，首場比賽會在11月23日晚上6時對摩洛哥，同組另外兩個對手是比利時及加拿大。兩大中場大師對決會在12月1日晚上11時舉行，由克羅地亞對比利時。