世界盃2022｜阿根廷爆冷吞敗　美斯：沒有想過落敗，這是重擊

今屆世界盃首場爆冷戰果出現，阿根廷由隊長美斯先開紀錄，換邊後初段被沙特阿拉伯連入兩球，結果意外以1：2吞敗，全失3分。

早已預告是最後探戈的美斯，賽後承認對落敗沒有藉口，強調現時是時候證明球隊是團結一致。



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世界盃C組，阿根廷對沙特阿拉伯爆出大冷門，由美斯攻入12碼開紀錄，惟阿根廷上半場3次「詐糊」，遲遲未能擴大紀錄。沙特同樣未有自亂陣腳，換邊初段先由艾舒歷一次反擊建功，艾達沙尼4分鐘後轟入世界波，助沙特以2：1反勝阿根廷。

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沙特阿拉伯換邊初段連入兩球反勝阿根廷。（Getty Images）

美斯明言今屆是最後一屆世界盃，不少球迷也希望美斯能夠一嘗捧盃滋味，阿根廷成為今屆的熱門之一。阿根廷今仗意外輸波，球迷大跌眼鏡外，美斯同樣失望，「今場敗仗是重大挫折，我們沒有預期得到這個賽果，但沒有藉口，我們將會比之前更加團結，如今準備好接受挑戰，我們需要展示我們應有的實力。」

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阿根廷爆冷不敵沙特阿拉伯，美斯難掩失望。（Getty Images）

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阿根廷全場錄得10個越位，有趣的是，阿根廷在2014年巴西世界盃打入決賽，當年7場同得10次越位。

當美斯攻入首球後，阿根廷3度將皮球送走網內，可惜同樣被吹走。迪馬利亞坦言知道沙特這樣的部署，「越位通常都是如此接近，我們本來可以5：0輕鬆取勝，餘下兩場就是決賽，要盡最大努力爭出線。」

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迪馬利亞直言知道對手的部署。（Getty Images）

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