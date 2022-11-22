世界盃2022｜利雲12碼宴客　墨西哥0:0波蘭　沙特居D組榜首

D組大熱阿根廷意外在首仗不敵沙特阿拉伯，出線形勢頓時緊湊起來。

淘汰賽常客墨西哥，首仗將與「射手王」利雲度夫斯基在陣的波蘭，爭取首勝。惟雙方拉鋸全場，未見明顯優勢，結果互交白卷。利雲下半場得到12碼，惟被墨軍門將奧祖亞救出。



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墨西哥近7屆都出線淘汰賽，波蘭去屆則未能晉級。墨西哥今屆前線較上屆變動頗大，中後場老將如門將奧祖亞，中場赫達靴里拉等，今戰正選上陣。波蘭則以利雲單箭頭攻堅。

D組墨西哥對波蘭：雙方早段攻勢寥寥。（Getty Images）

兩軍開賽早段較為保守，互相試探，雙方防線都推得頗前。墨西哥多從右路發動，波蘭則在集中於左路，但斷纜較多。他們中段嘗試由利雲作前場第一點，以求控球再組織，但備受墨西哥球員緊纏，成效不彰。

上半場最具威脅埋門，來自墨西哥的域加頭槌攻門，僅僅斜出。（Getty Images）

26分鐘，墨西哥的阿歷西斯域加（Alexis Vega）左路力壓波蘭守將迎頂，跌向遠柱，僅僅出界。波蘭隨後退守得更後，墨西哥雖能夠落底，但威脅不大。戰情陷膠着，半場互交白卷，波蘭半場僅得1次埋門，不中目標。

利雲與摩蘭奴互相拉扯並跌倒，球證認為要判12碼。（Getty Images）

上半場受壓的波蘭，下半場在左路加強攻擊人手，形勢漸變平均。利雲一次殺入禁區，得到12碼。58分鐘，他與墨西哥守將赫達摩蘭奴互有拉扯，在禁區內一同跌倒。球證經 VAR提示後，判罰12碼，但利雲主射地波，角度正中。過去世界盃屢有好表現的奧祖亞（Guillermo Ochoa），縱身救出，保住不失。

利雲宴客，未能取得個人首個世界盃入球。（Getty Images）

墨西哥不久亦有機會入球，艾臣奧馬艾華利斯（Edson Alvarez）遠射，亨利馬田（Henry Martin）突然入楔禁區加一頭，改變方向，但未能考驗施捷斯尼。

（01製圖）

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