世界盃2022｜D組形勢頓時緊湊 墨西哥波蘭爭上榜首
撰文：何偉畧
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D組大熱阿根廷意外在首仗不敵沙特阿拉伯，出線形勢頓時緊湊起來。淘汰賽常客墨西哥，首仗將與「射手王」利雲度夫斯基在陣的波蘭，爭取首勝。
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墨西哥近7屆都出線淘汰賽，波蘭去屆則未能晉級。墨西哥今屆前線較上屆變動頗大，中後場老將如門將奧祖亞，中場赫達靴里拉等，今戰正選上陣。波蘭則以利雲單箭頭攻堅。
兩軍開賽早段較為保守，互相試探，雙方防線都推得頗前。墨西哥多從右路發動，波蘭則在集中於左路，但斷纜較多。
墨西哥正選陣容：
門將：13奧祖亞
後衛：3施薩蒙迪斯、15赫達摩蘭奴、19山齊士拉莫斯、23捷西斯加拿度、
中場：4艾臣奧馬艾華利斯、16赫達靴里拉、24路爾斯查維斯
前鋒：10阿歷西斯域加、20亨利馬田、22夏榮羅辛奴
波蘭正選陣容：
門將：1施捷斯尼
後衛：2馬迪卡殊、14基域諾、15基歷克、18比列薩尼斯基
中場：10基祖華克、13卡明斯基、19施巴斯坦施曼斯基、20施連斯基、21薩勒斯基
前鋒：9羅拔利雲度夫斯基
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