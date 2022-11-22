世界盃2022｜D組形勢頓時緊湊　墨西哥波蘭爭上榜首

D組大熱阿根廷意外在首仗不敵沙特阿拉伯，出線形勢頓時緊湊起來。淘汰賽常客墨西哥，首仗將與「射手王」利雲度夫斯基在陣的波蘭，爭取首勝。



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墨西哥近7屆都出線淘汰賽，波蘭去屆則未能晉級。墨西哥今屆前線較上屆變動頗大，中後場老將如門將奧祖亞，中場赫達靴里拉等，今戰正選上陣。波蘭則以利雲單箭頭攻堅。

D組墨西哥對波蘭：波蘭一次角球後兩軍球員「火星撞地球」，幸無大礙。（Getty Images）

兩軍開賽早段較為保守，互相試探，雙方防線都推得頗前。墨西哥多從右路發動，波蘭則在集中於左路，但斷纜較多。

D組墨西哥對波蘭：雙方早段攻勢寥寥。（Getty Images）

墨西哥正選陣容：

門將：13奧祖亞

後衛：3施薩蒙迪斯、15赫達摩蘭奴、19山齊士拉莫斯、23捷西斯加拿度、

中場：4艾臣奧馬艾華利斯、16赫達靴里拉、24路爾斯查維斯

前鋒：10阿歷西斯域加、20亨利馬田、22夏榮羅辛奴



墨西哥門將奧祖亞來到世界盃，回到再有「上身」表現？（美聯社）

波蘭正選陣容：

門將：1施捷斯尼

後衛：2馬迪卡殊、14基域諾、15基歷克、18比列薩尼斯基

中場：10基祖華克、13卡明斯基、19施巴斯坦施曼斯基、20施連斯基、21薩勒斯基

前鋒：9羅拔利雲度夫斯基



利雲領銜攻堅，帶領波蘭爭取首勝。（Getty Images）

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