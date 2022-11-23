英超｜曼聯與C朗達成共識即時解約　成今屆世盃唯一自由身球員

曼聯官方網站宣布，與C朗拿度達成解約共識，即時離隊。



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曼聯在香港時間周二（22日）深夜透過官方網站宣布，與C朗拿度達成解約共識，即時離開曼聯，與曼聯的童話告一段落。

曼聯與C朗的分手聲明，只得簡短的67隻字，紅魔鬼感激C朗兩度效力曼聯的貢獻，並祝願他的家庭在未來安好。曼聯強調，球隊所有人將保持專注，在坦赫格的帶領下繼續朝成功的方向邁進。

世界盃期間解約，令C朗拿度成為今屆世界盃唯一一個自由身的球員。

卡塔爾世界盃開鑼前，C朗拿度接受英國名嘴摩根（Piers Morgan）專訪，內容充滿爭議性，狂數曼聯不是，直言重回曼聯後「被背叛了」，同時直指主帥坦赫格不咬弦，明言「永遠不會尊重坦赫格」，似乎與紅魔鬼「擘面」也是時間問題。