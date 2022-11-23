世界盃2022｜衛冕法國登場鬥澳洲　基奧特梅開二度（持續更新）

衛冕冠軍法國登場，麥巴比領銜衛冕第一擊，強勢進襲澳洲。本文將會持續更新今仗戰情。



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【72分鐘】麥巴比左路以速度突破，傳中剛好落在基奧特的頭上，「銀河唯一」頭槌再下一城，攻入國家隊第51個入球，追平亨利的史上最多入球紀錄。

基奧特頭槌建功，追平亨利所保持的法國最多入球紀錄。（Getty Images）

【68分鐘】法國下半場稍稍放慢節奏，戰至中段再施壓，基沙文撞射卻被澳洲球員護空門。澳洲依然難逃一劫，奧士文尼迪比利右路傳中，麥巴比在兩名澳洲守衛中間升起一頂破網，法國68分鐘取得保險球，以3：1領先澳洲。

【50分鐘】法國對澳洲下半場賽事開始，迪奧靴南迪斯左路落底傳中，基奧特凌空車身攻門，射出一記彈地波，雖然姿勢100分，可惜未能命中目標。

基奧特凌空抽射，有姿勢惟未能命中目標。（Getty Images）

【45+2分鐘】澳洲積臣艾雲的頭槌攻門，角度刁鑽，皮球中柱彈出，結果法國半場以2：1領先澳洲。

【44分鐘】基沙文與麥巴比再度炮製攻勢，基沙文右路傳中，麥巴比近門抽射，惟力度太大高出。

麥巴比門前失機，法國半場以2：1領先澳洲。（Getty Images）

【41分鐘】基沙文時常回後場協助組織，澳洲後場再斷纜，基沙文再度接應麥巴比的後抽，第一時間起腳，可惜僅僅柱邊出界。

【32分鐘】澳洲後場再度有犯錯，被拉比奧特截去皮球，麥巴比再以後腳回傳予隊友，拉比奧特橫傳予基奧特，這名36歲中鋒輕鬆撞射破網，是他國家隊生涯第50個入球，亦是世界盃史上的首球。法國5分鐘連入兩球，以2：1反超前澳洲。

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【27分鐘】入替受傷胞兄上陣的迪奧，隨後接應烏柏美卡奴橫傳，再交出一記恰到好處的傳中，澳洲後防剛好走甩拉比奧特，這名中場頭槌一頂建功，助法國追成1：1平手。

拉比奧特無人看管，接應迪奧靴南迪斯的傳中，頭槌助法國追成平手。（Getty Images）

【21分鐘】領先一球的澳洲，再有威脅攻勢，米歇爾杜基禁區外施放冷箭，力度及角度兼備，法國門將洛里斯飛到盡，幸好射門不中目標。

【9分鐘】澳洲右路攻勢，馬菲歷基交出致命傳中，奇治葛雲撞射掛網，澳洲意外地9分鐘先開紀錄。法國正選左閘盧卡斯靴南迪斯回防時，不慎觸傷右膝，情況甚為嚴重，在軍醫攙扶下離場，並由胞弟迪奧靴南迪斯入替。

盧卡斯靴南迪斯回防時觸傷右膝，法國再添一名傷兵。（Getty Images）

衛冕的法國在多人受傷下，今仗排出4-2-3-1，賓施馬開鑼前受傷，麥巴比在前線與基奧特及奧士文尼迪比利攻堅。基沙文將會墮後，與曹亞文尼及拉比奧特組成中場線，而有傷在身的華拉尼先列後備，由干拿迪及烏柏美卡奴扼守中路。

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