英超｜曼聯班主研賣盤 格拉沙家族主政17載近年惹球迷激烈抗議
撰文：何偉畧
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英超曼聯一晚連續爆出兩項重要消息，宣布提早與C朗拿度解約後，發出聲明稱正研究不同的經營方式，包括賣盤。班主格拉沙家族近年與球迷關係緊張，分別的時候或許不遠。
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球會宣布與C朗提早解約後，英國媒體陸續傳出格拉沙家族有意出售曼聯。球會隨後在官方網頁發表聲明指，已經開始研究不同的經營策略，促進球會發展，讓球會在比賽及商業方面邁向目標。
聲明指正在研究的策略，包括賣盤、注資或其他交易方式，並會評估球隊的基礎設施，例如球場，以及爭取擴充全球商業營運，希望使曼聯男、女子及青訓隊，以至股東和球迷都受惠。球會證實已聘請顧問機構評估，但強調今回研究不一定達致成果。
格拉沙家族在聲明指曼聯全球擁有11億支持者，充滿輝煌歷史，冀透過全面評估，探索未來的經營方針，盡可能發掘球會的重大發展機會，「這個過程之中，我們全心全意，為球迷、股東的利益着想」。
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格拉沙家族於2005年5月正式取得曼聯的控制權，雖然把球隊發展成全球品牌，但把貸款轉移到球會，使球會負債纍纍。加上球隊近年戰績徘徊，反格拉沙家族的聲音愈來愈大。球迷認定格拉沙家族對球會成績不關心，一再發起大型示威，希望踢走格拉沙家族。是次聲明出現在球會宣布與C朗拿度提早解約之後，C朗在日前接受名嘴Piers Morgan的訪問，亦炮轟格拉沙家族毫不關心足球。
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