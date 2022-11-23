世界盃2022｜德國對日本今晚9點開波　利萊辛尼缺陣（不斷更新）

世界盃重頭大戰，E組的德國對日本，會在香港時間今晚9時舉行。德國前鋒利萊辛尼膝部受傷，肯定缺陣，但湯馬士梅拿、基拿比等可以候命，相信不會太影響德國的攻力。日本方面，後衛富安健洋料可趕及傷癒復出，「夫添」迎戰。



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**11月23日（三）晚上9時：【E組】德國對日本**

**此賽事不設ViuTV免費直播，於NowTV 618直播**

估計德國教練菲力克會派出4-2-3-1陣式，隊長紐亞把守最後一關。泰路基拿、魯迪格、歷卡斯蘇尼及大衛拉林組成4人防線，甘美治穩佔防中一席，其拍檔會是根度簡及哥列斯卡其中一人；基拿比、湯馬士梅拿及穆斯亞拿這3位拜仁慕尼黑進攻球員料齊齊正選，支援夏維斯攻堅。

估計德國正選排陣：

門將：1紐亞

後衛：5泰路基拿、2魯迪格、15歷卡斯蘇尼、3大衛拉林

防中：6甘美治、8哥列斯卡

攻中：10基拿比、13湯馬士梅拿、14穆斯亞拿

前鋒：7夏維斯



德國門將紐亞。（Getty Images）

日本方面，相信森保一都會排出4-2-3-1陣式，權田修一出任正選門將，酒井宏樹、富安健洋、吉田麻也及長友佑都在防線合作，遠藤航是防中的必然正選，其拍檔可能是柴崎岳或守田英正。攻中線上，日本的選擇很多，伊東純也、鎌田大地、浅野拓磨、堂安律、久保建英及三笘薰皆可候命，支援前鋒南野拓實。

估計日本正選排陣：

門將：12權田修一

後衛：19酒井宏樹、16富安健洋、22吉田麻也、5長友佑都

防中：13守田英正、6遠藤航

攻中：14伊東純也、15鎌田大地、18浅野拓磨

前鋒：10南野拓實



日本國家隊。（Getty Images）

德國世界排名11位，在歐洲區外圍賽直接出線，10戰得27分，拋離北馬其頓及羅馬尼亞，取得J組首名晉級。德國上屆世界盃中了「衛冕魔咒」，分組賽出局。他們去年在歐國盃16強止步後，主帥路維下台，改由菲力克掌帥印。他們在歐國聯成績平平，於A3組6戰得7分，排小組第3位。

日本世界排名24位，在亞洲區外圍賽12強賽10戰得22分，取得B組次名，直接晉身決賽周。日本上屆世界盃表現獲得好評，打入16強，一度領先比利時2：0，可惜倒輸2：3出局。

日本隊在卡塔爾世界盃出現不少新面孔，日劇《孤獨的美食家》領銜演員松重豐日前向舊鄰居、征戰首屆世界盃的三笘薫加油打氣，成為一時熱話。能深得「鄰居大叔」歡心並出力支持，想必是因為他自小不卑不亢的個性。（三笘薫高中拒職業約成佳話 今屆看「川崎兄弟」揚威）

日本隊將在今日E組首場賽事硬撼德國。一直推動「消滅旭日旗運動」的誠信女子大學教授徐景德，日前於社交媒體警告日本球迷，指若看到場上出現旭日旗，即向FIFA（國際足協）告發。（日韓場外率先交戰 韓教授「全球運動」監察日本球迷）

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