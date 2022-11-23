世界盃2022｜德國對日本今晚9點開波　正選陣容出爐（不斷更新）

撰文：顏銘輝
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世界盃重頭大戰，E組的德國對日本，會在香港時間今晚9時舉行。德國前鋒利萊辛尼膝部受傷，肯定缺陣，但湯馬士梅拿、基拿比等可以候命，相信不會太影響德國的攻力。日本方面，後衛富安健洋料可趕及傷癒復出，「夫添」迎戰。

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**11月23日（三）晚上9時：【E組】德國對日本**

**此賽事不設ViuTV免費直播，於NowTV 618直播**

日本亦公布了正選排陣：

門將：12權田修一
後衛：19酒井宏樹、4板倉滉、22吉田麻也、5長友佑都
防中：17田中碧、6遠藤航
攻中：14伊東純也、15鎌田大地、11久保建英
前鋒：25前田大然

開賽前一小時多，德國公布正選陣容：

門將：1紐亞
後衛：15歷卡斯蘇尼、23尼高舒洛達碧克、2魯迪格、3大衛拉林
防中：6甘美治、21根度簡
攻中：10基拿比、13湯馬士梅拿、14穆斯亞拿
前鋒：7夏維斯

德國門將紐亞。（Getty Images）
日本國家隊。（Getty Images）

德國世界排名11位，在歐洲區外圍賽直接出線，10戰得27分，拋離北馬其頓及羅馬尼亞，取得J組首名晉級。德國上屆世界盃中了「衛冕魔咒」，分組賽出局。他們去年在歐國盃16強止步後，主帥路維下台，改由菲力克掌帥印。他們在歐國聯成績平平，於A3組6戰得7分，排小組第3位。

日本世界排名24位，在亞洲區外圍賽12強賽10戰得22分，取得B組次名，直接晉身決賽周。日本上屆世界盃表現獲得好評，打入16強，一度領先比利時2：0，可惜倒輸2：3出局。

日本隊在卡塔爾世界盃出現不少新面孔，日劇《孤獨的美食家》領銜演員松重豐日前向舊鄰居、征戰首屆世界盃的三笘薫加油打氣，成為一時熱話。能深得「鄰居大叔」歡心並出力支持，想必是因為他自小不卑不亢的個性。（三笘薫高中拒職業約成佳話　今屆看「川崎兄弟」揚威

日本隊將在今日E組首場賽事硬撼德國。一直推動「消滅旭日旗運動」的誠信女子大學教授徐景德，日前於社交媒體警告日本球迷，指若看到場上出現旭日旗，即向FIFA（國際足協）告發。（日韓場外率先交戰　韓教授「全球運動」監察日本球迷

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德國首場世界盃2022比賽何時舉行？

德國將於香港時間11月23日晚上9時對日本。

今屆德國有什麼主力球員？

湯馬士梅拿、基拿比、甘美治、紐亞

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