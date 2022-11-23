世界盃2022｜德國對日本今晚9點開波　正選陣容出爐（不斷更新）

世界盃重頭大戰，E組的德國對日本，會在香港時間今晚9時舉行。德國前鋒利萊辛尼膝部受傷，肯定缺陣，但湯馬士梅拿、基拿比等可以候命，相信不會太影響德國的攻力。日本方面，後衛富安健洋料可趕及傷癒復出，「夫添」迎戰。



《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加

**11月23日（三）晚上9時：【E組】德國對日本**

**此賽事不設ViuTV免費直播，於NowTV 618直播**

日本亦公布了正選排陣：

門將：12權田修一

後衛：19酒井宏樹、4板倉滉、22吉田麻也、5長友佑都

防中：17田中碧、6遠藤航

攻中：14伊東純也、15鎌田大地、11久保建英

前鋒：25前田大然



開賽前一小時多，德國公布正選陣容：

門將：1紐亞

後衛：15歷卡斯蘇尼、23尼高舒洛達碧克、2魯迪格、3大衛拉林

防中：6甘美治、21根度簡

攻中：10基拿比、13湯馬士梅拿、14穆斯亞拿

前鋒：7夏維斯



德國門將紐亞。（Getty Images）

日本國家隊。（Getty Images）

德國世界排名11位，在歐洲區外圍賽直接出線，10戰得27分，拋離北馬其頓及羅馬尼亞，取得J組首名晉級。德國上屆世界盃中了「衛冕魔咒」，分組賽出局。他們去年在歐國盃16強止步後，主帥路維下台，改由菲力克掌帥印。他們在歐國聯成績平平，於A3組6戰得7分，排小組第3位。

日本世界排名24位，在亞洲區外圍賽12強賽10戰得22分，取得B組次名，直接晉身決賽周。日本上屆世界盃表現獲得好評，打入16強，一度領先比利時2：0，可惜倒輸2：3出局。

日本隊在卡塔爾世界盃出現不少新面孔，日劇《孤獨的美食家》領銜演員松重豐日前向舊鄰居、征戰首屆世界盃的三笘薫加油打氣，成為一時熱話。能深得「鄰居大叔」歡心並出力支持，想必是因為他自小不卑不亢的個性。（三笘薫高中拒職業約成佳話 今屆看「川崎兄弟」揚威）

日本隊將在今日E組首場賽事硬撼德國。一直推動「消滅旭日旗運動」的誠信女子大學教授徐景德，日前於社交媒體警告日本球迷，指若看到場上出現旭日旗，即向FIFA（國際足協）告發。（日韓場外率先交戰 韓教授「全球運動」監察日本球迷）

其他有用連結：

世界盃2022睇波必備資料！32支決賽周球隊球員名單（不斷更新）

世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程