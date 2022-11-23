世界盃2022｜克羅地亞今晚6點對摩洛哥　莫迪歷領軍（不斷更新）

今晚世界盃早場，上演F組比賽，上屆亞軍克羅地亞對非洲球隊摩洛哥，今晚6時上演。克羅地亞在「黃金中場」莫迪歷、高華錫及波索域壓陣下，最近在歐國聯表現大勇，上周再在熱身賽擊敗沙特阿拉伯，以最強狀態參加世界盃。摩洛哥雖然牌面較弱，但都有薛耶治、夏基美及馬沙拉奧等歐洲大球會球員領軍。



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**11月23日（三）晚上6時：【F組】摩洛哥對克羅地亞**

**此賽事不設ViuTV免費直播，於NowTV 618直播**

相信克羅地亞主帥戴歷會排出4-3-3陣式，利華高域把關，洛夫雲及加華度爾扼守中路，史坦尼錫踢右閘，左閘會是波拿蘇沙及波拿巴列錫之爭。克羅地亞的三中場相信會是「黃金中場」莫迪歷、高華錫及波索域，此為球隊最強的一環。在前線，尼高拉華錫及比列錫為兩翼，中鋒會是般奴柏高域。

預計克羅地亞正選排陣：

門將：1利華高域

後衛：2史坦尼錫、6洛夫雲、20加華度爾、3波拿巴列錫

中場：10莫迪歷、11波索域、8高華錫

前鋒：13尼高拉華錫、16般奴柏高域、4比列錫



摩洛哥很大機會排出4-2-3-1陣式迎戰，耶辛尼保奴守龍門，夏基美、路曼沙斯、阿古特及馬沙拉奧為四人防線，奧拿希及蘇夫恩岩拉伯特拍檔踢雙防中，阿馬拿、薛耶治及保法爾支援安尼斯利攻堅。

預計摩洛哥正選排陣：

門將：1耶辛尼保奴

後衛：2夏基美、6路曼沙斯、5阿古特、3馬沙拉奧

防中：8奧拿希、4蘇夫恩岩拉伯特

攻中：15阿馬拿、7薛耶治、17保法爾

前鋒：19安尼斯利



克羅地亞世界排名12位，他們在歐洲區外圍賽H組10戰得23分，力壓俄羅斯，取得小組首名晉身決賽周。克羅地亞近況不錯，最近4場歐國聯全勝，幫助他們取得歐國聯A1組首名。在上周的友賽，克羅地亞靠卡拉馬歷的入球，以1：0擊敗沙特阿拉伯。克羅地亞上屆世界盃表現驚喜，贏得亞軍，如今陣中亦有不少上屆的亞軍功臣，包括上屆世界盃金球獎得主莫迪歷，還有波索域及高華錫等「黃金中場」。

摩洛哥世界排名22位，他們在非洲區外圍賽兩回合贏剛果民主共和國5：2入決賽周。摩洛哥上屆亦有參賽，雖然敬陪小組末席出局，但表現絕不失禮，對葡萄牙僅負0：1，對西班牙更加一度領先2：1但被對方在補時追平2：2完場。

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