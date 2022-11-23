世界盃2022｜西班牙深夜對哥斯達黎加　ViuTV免費播（不斷更新）

世界盃E組比賽，「鬥牛兵團」西班牙將在香港時間今晚深夜12時迎戰哥斯達黎加，今年有眾多新星如柏迪、安素法迪、加維等入選的西班牙，其首戰讓人期待。



《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加

**11月23日（三）深夜12時：【E組】西班牙對哥斯達黎加（ViuTV免費直播）**

**ViuTV以外，此賽事亦會於NowTV 618直播**

西班牙中場柏迪。（Getty Images）

預期西班牙將排出他們慣用的4-3-3陣式，由烏尼西蒙擔任門將，四名後防由佐迪艾巴、柏奧托利斯、拿樸迪和丹尼爾卡華積組成，中場方面，隊長布斯基斯當是必然正選，而其餘兩席位亦有加維、柏迪、高基、蘇拿等作選擇，可謂安歷基的幸福煩惱。前鋒方面安歷基可以選擇艾華路莫拉達任中鋒，左翼有巴塞新星法迪，右翼則可起用沙拉比亞或費倫托利斯。

估計西班牙正選排陣：

門將：23烏尼西蒙

後衛：18佐迪艾巴、4柏奧托利斯、24拿樸迪、20丹尼爾卡華積

中場：5布斯基斯、26柏迪、8佐治高基

前鋒：25安素法迪、7艾華路莫拉達、22沙拉比亞



哥斯達黎加門將基羅拿華斯。（Getty Images）

西班牙現時世界排名第7，上次奪冠已是2010年的南非世界盃，當時的豪華陣容中，只有布斯基斯今屆仍在陣中，他亦擔任隊長一職。西班牙近期在歐國聯A2組中，取得3勝2和1負的成績首名出線，期間亦曾以1：0擊敗葡萄牙。

哥斯達黎加現世界排名31，隊內最為人熟悉的當數門神基羅拿華斯與前鋒祖爾甘保，球隊近5場保持不敗，亦在3月時曾在外圍賽擊敗美國與加拿大，實力可見一班。

其他有用連結：

世界盃2022睇波必備資料！32支決賽周球隊球員名單（不斷更新）

世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

更多世界盃相關報道：