世界盃2022｜西班牙深夜對哥斯達黎加 ViuTV免費播（不斷更新）
撰文：黎建明
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世界盃E組比賽，「鬥牛兵團」西班牙將在香港時間今晚深夜12時迎戰哥斯達黎加，今年有眾多新星如柏迪、安素法迪、加維等入選的西班牙，其首戰讓人期待。
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**11月23日（三）深夜12時：【E組】西班牙對哥斯達黎加（ViuTV免費直播）**
**ViuTV以外，此賽事亦會於NowTV 618直播**
預期西班牙將排出他們慣用的4-3-3陣式，由烏尼西蒙擔任門將，四名後防由佐迪艾巴、柏奧托利斯、拿樸迪和丹尼爾卡華積組成，中場方面，隊長布斯基斯當是必然正選，而其餘兩席位亦有加維、柏迪、高基、蘇拿等作選擇，可謂安歷基的幸福煩惱。前鋒方面安歷基可以選擇艾華路莫拉達任中鋒，左翼有巴塞新星法迪，右翼則可起用沙拉比亞或費倫托利斯。
估計西班牙正選排陣：
門將：23烏尼西蒙
後衛：18佐迪艾巴、4柏奧托利斯、24拿樸迪、20丹尼爾卡華積
中場：5布斯基斯、26柏迪、8佐治高基
前鋒：25安素法迪、7艾華路莫拉達、22沙拉比亞
西班牙現時世界排名第7，上次奪冠已是2010年的南非世界盃，當時的豪華陣容中，只有布斯基斯今屆仍在陣中，他亦擔任隊長一職。西班牙近期在歐國聯A2組中，取得3勝2和1負的成績首名出線，期間亦曾以1：0擊敗葡萄牙。
哥斯達黎加現世界排名31，隊內最為人熟悉的當數門神基羅拿華斯與前鋒祖爾甘保，球隊近5場保持不敗，亦在3月時曾在外圍賽擊敗美國與加拿大，實力可見一班。
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西班牙首場世界盃2022比賽何時舉行？
西班牙將於香港時間11月23日深夜12時對哥斯達黎加。
今屆西班牙有什麼焦點球員？
法迪、艾華路莫拉達、柏迪