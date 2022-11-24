世界盃2022｜孫興慜領韓國鬥烏拉圭　今晚9點開波（不斷更新）

世界盃H組，由孫興慜領軍的韓國，將會在香港時間今晚9時鬥烏拉圭。韓國隊長孫興慜雖然在世界盃前眼眶骨折，接受手術，但他可以戴面罩上陣，料他會正選披甲。



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**11月24日（四）晚上9時：【H組】烏拉圭對南韓**

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韓國教練保羅賓度可能排出4-3-3陣式，今季在拿玻里表現大獲好評的金英權會是後防擎天柱，帶領金英權、金珍洙等隊友築起防線。韓國的3人中場相信會由鄭又榮、黃仁範及李在城組成。韓國的前線三叉戟是3位外流歐洲的球員，包括隊長孫興慜、黃喜燦及黃義助。保羅賓度表示，孫興慜可以候命，會戴面罩上陣。

估計韓國正選排陣：

門將：1金承奎

後衛：15金紋奐、19金英權、4金玟哉、3金珍洙

中場：5鄭又榮、6黃仁範、10李在城

前鋒：16黃義助、11黃喜燦、7孫興慜



+ 2

世界排名28位的韓國，在亞洲區外圍賽12強A組，10戰得23分，以小組次名直接入決賽周。在9月的國際賽期，韓國賽和哥斯達黎加2：2及1：0勝喀麥隆，而在世界盃前，他們友賽贏冰島1：0。雖然韓國在上屆世界盃分組賽出局，但曾經贏德國2：0，將對手踢到榜尾。

烏拉圭估計以4-3-3陣式應戰，沙治奧洛捷迪可能取代老將梅斯利拿，而在防線上，他們未必冒險派傷癒不久的朗奴阿拿奧祖在首戰擔正，老將高甸料會拍住荷西基文尼斯踢中堅。烏拉圭中場有馬泰斯雲仙奴、賓坦古亞及費達歷高華維迪。在前線，蘇亞雷斯、達雲紐尼斯及迪阿拉斯卡達合作攻堅，卡雲尼會擔任奇兵。

估計烏拉圭正選排陣：

門將：23沙治奧洛捷迪

後衛：13古利姆華利拿、3高甸、2荷西基文尼斯、16馬泰斯奧利華拉

中場：5馬泰斯雲仙奴、6賓坦古亞、15費達歷高華維迪

前鋒：9蘇亞雷斯、11達雲紐尼斯、10迪阿拉斯卡達



烏拉圭是實力僅次巴西及阿根廷的南美勁旅，世界排名14位。他們在上屆世界盃以小組首名全勝入16強，並擊敗葡萄牙入8強，惜敗於法國止步。烏拉圭對上3次參加世界盃，皆能躋身淘汰賽。烏拉圭的15年泰巴利斯時代已過去，今屆由迪亞高阿朗素執教，他們在南美區外圍賽18戰得28分，以第3名直接入決賽周。

南美代表烏拉圭今晚登場對韓國，陣中兩位射手蘇亞雷斯跟達雲紐尼斯，在不同時期效力利物浦，或許能擦出不一樣的火花。（烏拉圭利物浦射手愛的交流 蘇亞雷斯紐尼斯擦出火花）

韓國主帥保羅賓度在賽前記者會上表示，隊長孫興慜可以候命，這位30歲效力熱刺的前鋒，將會戴上面罩上陣。（韓國主帥證實孫興慜候命 「戴面罩對他沒什麼不便」）

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