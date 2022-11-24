世界盃2022｜烏拉圭兩度中柱賽和韓國　「面罩俠」孫興慜僅一射門

亞洲球隊再在勁旅身上搶到分！

世界盃H組，韓國在孫興慜復出下，與南美的烏拉圭踢成0：0。兩隊踢成五五波，各有入球良機，韓國的黃義助有次接應傳中門前炒高，至於烏拉圭就有兩次攻門中柱。



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韓國隊長孫興慜在月初代表熱刺踢歐聯時受傷，眼眶骨折，接受手術，可以趕及在今場世界盃披甲，但他要戴上黑色的保護面罩上陣。有些韓國球迷都戴上黑色面具支持孫興慜。

比賽初段，韓國稍佔控球優勢，但製造不出威脅攻勢，烏拉圭就多次以高波長傳打韓國防線身後。19分鐘，烏拉圭直接長傳斬入禁區，中場費達歷高華維迪入楔一射，省中金珍洙高出底線。

22分鐘，烏拉圭再用長傳，斬去右路，法真度柏利斯迪頭槌頂入中路，達雲紐尼斯未能接應及射門。

28分鐘，韓國製造到一次快速反擊機會，孫興慜左路推進，擺脫了兩位烏拉圭守將，推大位起右腳半射半傳，但被馬泰斯奧利華拉解圍。

韓國有次快速反擊，孫興慜左路引進，過了兩位烏拉圭球員推大位半傳半射，被對方解圍。（Getty Images）

韓國全場最有威脅的進攻在34分鐘出現，當時是陣地戰，禁區外的鄭又榮送上直線，找到右路的金紋奐，後者無人看管，接應直線後傳中，門前的黃義助一射高出。

黃義助接應傳中射高。（美聯社）

上半場中後段兩隊形勢平分秋色，烏拉圭在43分鐘靠死球差點開紀錄。他們的角球斬入禁區，老將高甸頭槌一頂，中柱而出。兩隊半場互無紀錄。

高甸頭槌中柱，未能為烏拉圭開紀錄。（Getty Images）

完半場後，孫興慜脫下面罩。（Getty Images）

56分鐘，孫興慜被馬田卡沙利斯鏟跌，連波砵都被鏟甩。孫興慜沒有大礙，可以繼續比賽；卡沙利斯之後被罰黃牌。

孫興慜被鏟到甩鞋。（Getty Images）

今場有個有趣時刻，烏拉圭扔界外球，韓國的鄭又榮頭槌解圍出邊線，頂中烏拉圭教練迪亞高阿朗素，令對方硬食了一記波餅。

Diego Alonso levou uma bolada na cara... 😭😭pic.twitter.com/DT2GNNvtOk — GonçaloDias17 (@goncalo_diass17) November 24, 2022

63分鐘，烏拉圭反擊，又是靠長傳，後場斬斜傳去左路，紐尼斯左路推進，負責看守他的金玟哉滑倒。紐尼斯無人看管，推入禁區，金英權趕去防守，紐尼斯再壓落底線傳中，韓國門將金承奎撲出。

金承奎撲出紐尼斯的傳中。（Getty Images）

卡雲尼後備入替。（Getty Images）

烏拉圭之後以老將換老將，由卡雲尼入替蘇亞雷斯，末段稍佔優勢。81分鐘，紐尼斯推大位，起右腳射門，卡雲尼入楔嘗試用頭槌改變方向不果，皮球斜出底線。

89分鐘，烏拉圭黃金機會，費達歷高華維迪無人看管，望到定起腳，遠射中柱出界。這是烏拉圭今仗第二次中柱。

完場前，烏拉圭門將沙治奧洛捷迪傳球失誤，被韓國球員截到，傳予孫興慜，但孫興慜的射門斜出。這位30歲的球星有大半個月沒有比賽，今場狀態未足，這腳是他唯一一次有效射門。

最終，韓國與烏拉圭踢成0：0完場。繼近兩日沙特阿拉伯贏阿根廷及日本贏德國後，再有亞洲球隊在傳統勁旅身上取分。

韓國球員賽後答謝球迷支持。（Getty Images）

兩隊今場數據相若，烏拉圭佔56%控球，10次射門僅1次中目標，而韓國7次攻門全數不中目標。

**以下為賽前消息**

韓國排出全「金」防線。（網上圖片）

韓國球迷入場打氣。（Getty Images）

30歲的韓國隊長孫興慜賽前熱身，他今場將會戴上黑色面具出戰，外形就像蝙蝠俠一樣！（孫興慜化身蝙蝠俠鬥烏拉圭 拆解黑色面罩用途與構造）

烏拉圭在賽前約個半小時率先公布11人正選，會排出4-3-3陣式。老將蘇亞雷斯、利物浦的達雲紐尼斯以及在曼聯未曾上陣的法真度柏利斯迪合作攻堅。烏拉圭的中場實力亦強，有馬泰斯雲仙奴、賓坦古亞及費達歷高華維迪。烏拉圭派老將高甸鎮守後防，夥拍荷西基文尼斯。烏拉圭的正選門將再非梅斯利拿，今場由沙治奧洛捷迪打正選。

烏拉圭正選排陣：

門將：23沙治奧洛捷迪

後衛：22馬田卡沙利斯、3高甸、2荷西基文尼斯、16馬泰斯奧利華拉

中場：5馬泰斯雲仙奴、6賓坦古亞、15費達歷高華維迪

前鋒：9蘇亞雷斯、11達雲紐尼斯、8法真度柏利斯迪



烏拉圭及韓國兩大名宿在球場碰頭，科蘭及朴智星都曾經效力曼聯。（網上圖片）

韓國教練保羅賓度排出4-3-3陣式，今季在拿玻里表現大獲好評的金英權會是後防擎天柱，帶領金英權、金珍洙等隊友築起防線。韓國的3人中場相信會由鄭又榮、黃仁範及李在城組成。韓國的前線三叉戟由隊長孫興慜、羅相浩及黃義助組成，但狼隊的黃喜燦沒有正選。

韓國正選排陣：

門將：1金承奎

後衛：15金紋奐、19金英權、4金玟哉、3金珍洙

中場：5鄭又榮、6黃仁範、10李在城

前鋒：16黃義助、17羅相浩、7孫興慜



烏拉圭球迷扮鬼扮馬。（Getty Images）

**11月24日（四）晚上9時：【H組】烏拉圭對南韓**

**此賽事不設ViuTV免費直播，於NowTV 618直播**

世界排名28位的韓國，在亞洲區外圍賽12強A組，10戰得23分，以小組次名直接入決賽周。在9月的國際賽期，韓國賽和哥斯達黎加2：2及1：0勝喀麥隆，而在世界盃前，他們友賽贏冰島1：0。雖然韓國在上屆世界盃分組賽出局，但曾經贏德國2：0，將對手踢到榜尾。

烏拉圭估計以4-3-3陣式應戰，沙治奧洛捷迪可能取代老將梅斯利拿，而在防線上，他們未必冒險派傷癒不久的朗奴阿拿奧祖在首戰擔正，老將高甸料會拍住荷西基文尼斯踢中堅。烏拉圭中場有馬泰斯雲仙奴、賓坦古亞及費達歷高華維迪。在前線，蘇亞雷斯、達雲紐尼斯及迪阿拉斯卡達合作攻堅，卡雲尼會擔任奇兵。

烏拉圭是實力僅次巴西及阿根廷的南美勁旅，世界排名14位。他們在上屆世界盃以小組首名全勝入16強，並擊敗葡萄牙入8強，惜敗於法國止步。烏拉圭對上3次參加世界盃，皆能躋身淘汰賽。烏拉圭的15年泰巴利斯時代已過去，今屆由迪亞高阿朗素執教，他們在南美區外圍賽18戰得28分，以第3名直接入決賽周。

+ 2

南美代表烏拉圭今晚登場對韓國，陣中兩位射手蘇亞雷斯跟達雲紐尼斯，在不同時期效力利物浦，或許能擦出不一樣的火花。（烏拉圭利物浦射手愛的交流 蘇亞雷斯紐尼斯擦出火花）

韓國主帥保羅賓度在賽前記者會上表示，隊長孫興慜可以候命，這位30歲效力熱刺的前鋒，將會戴上面罩上陣。（韓國主帥證實孫興慜候命 「戴面罩對他沒什麼不便」）

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