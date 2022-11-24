世界盃2022｜韓國鬥烏拉圭9點開波　正選陣容出爐（不斷更新）

世界盃H組，由孫興慜領軍的韓國，將會在香港時間今晚9時鬥烏拉圭。韓國隊長孫興慜雖然在世界盃前眼眶骨折，接受手術，但他可以戴面罩上陣，料他會正選披甲。



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**11月24日（四）晚上9時：【H組】烏拉圭對南韓**

**此賽事不設ViuTV免費直播，於NowTV 618直播**

烏拉圭對韓國的正選陣容。

烏拉圭在賽前約個半小時率先公布11人正選，會排出4-3-3陣式。老將蘇亞雷斯、利物浦的達雲紐尼斯以及在曼聯未曾上陣的法真度柏利斯迪合作攻堅。烏拉圭的中場實力亦強，有馬泰斯雲仙奴、賓坦古亞及費達歷高華維迪。烏拉圭派老將高甸鎮守後防，夥拍荷西基文尼斯。烏拉圭的正選門將再非梅斯利拿，今場由沙治奧洛捷迪打正選。

烏拉圭正選排陣：

門將：23沙治奧洛捷迪

後衛：22馬田卡沙利斯、3高甸、2荷西基文尼斯、16馬泰斯奧利華拉

中場：5馬泰斯雲仙奴、6賓坦古亞、15費達歷高華維迪

前鋒：9蘇亞雷斯、11達雲紐尼斯、8法真度柏利斯迪



烏拉圭及韓國兩大名宿在球場碰頭，科蘭及朴智星都曾經效力曼聯。（網上圖片）

韓國教練保羅賓度排出4-3-3陣式，今季在拿玻里表現大獲好評的金英權會是後防擎天柱，帶領金英權、金珍洙等隊友築起防線。韓國的3人中場相信會由鄭又榮、黃仁範及李在城組成。韓國的前線三叉戟由隊長孫興慜、羅相浩及黃義助組成，但狼隊的黃喜燦沒有正選。

韓國正選排陣：

門將：1金承奎

後衛：15金紋奐、19金英權、4金玟哉、3金珍洙

中場：5鄭又榮、6黃仁範、10李在城

前鋒：16黃義助、17羅相浩、7孫興慜



烏拉圭球迷扮鬼扮馬。（Getty Images）

世界排名28位的韓國，在亞洲區外圍賽12強A組，10戰得23分，以小組次名直接入決賽周。在9月的國際賽期，韓國賽和哥斯達黎加2：2及1：0勝喀麥隆，而在世界盃前，他們友賽贏冰島1：0。雖然韓國在上屆世界盃分組賽出局，但曾經贏德國2：0，將對手踢到榜尾。

烏拉圭估計以4-3-3陣式應戰，沙治奧洛捷迪可能取代老將梅斯利拿，而在防線上，他們未必冒險派傷癒不久的朗奴阿拿奧祖在首戰擔正，老將高甸料會拍住荷西基文尼斯踢中堅。烏拉圭中場有馬泰斯雲仙奴、賓坦古亞及費達歷高華維迪。在前線，蘇亞雷斯、達雲紐尼斯及迪阿拉斯卡達合作攻堅，卡雲尼會擔任奇兵。

烏拉圭是實力僅次巴西及阿根廷的南美勁旅，世界排名14位。他們在上屆世界盃以小組首名全勝入16強，並擊敗葡萄牙入8強，惜敗於法國止步。烏拉圭對上3次參加世界盃，皆能躋身淘汰賽。烏拉圭的15年泰巴利斯時代已過去，今屆由迪亞高阿朗素執教，他們在南美區外圍賽18戰得28分，以第3名直接入決賽周。

+ 2

南美代表烏拉圭今晚登場對韓國，陣中兩位射手蘇亞雷斯跟達雲紐尼斯，在不同時期效力利物浦，或許能擦出不一樣的火花。（烏拉圭利物浦射手愛的交流 蘇亞雷斯紐尼斯擦出火花）

韓國主帥保羅賓度在賽前記者會上表示，隊長孫興慜可以候命，這位30歲效力熱刺的前鋒，將會戴上面罩上陣。（韓國主帥證實孫興慜候命 「戴面罩對他沒什麼不便」）

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