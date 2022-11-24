世界盃2022｜瑞士今晚6點對喀麥隆　格列沙加正選（不斷更新）

世界盃G組首場分組賽，瑞士會在香港時間晚上6時對喀麥隆。



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**11月24日（四）晚上6時：【G組】瑞士對喀麥隆**

**此賽事不設ViuTV免費直播，於NowTV 618直播**

格列沙加。（Getty Images）

瑞士門將恩尼森馬在10月足踝受傷，但他已經傷癒，並於上周對加納的友賽披甲，或者他未有十足狀態，但可以在今場披甲。瑞士防線有曼城的文路爾艾簡治，中場就有近年表現愈踢愈好的格列沙加控制大局，他會夥拍費奧拿及迪積比爾蘇維負責中場中路，梳頓沙基利、魯賓華加斯及比列安保路則負責攻堅。

瑞士正選排陣：

門將：1恩尼森馬

後衛：3施雲韋迪馬、5文路爾艾簡治、4尼高艾維迪、13列卡度洛迪古斯

防中：10格列沙加、8費奧拿

攻中：23梳頓沙基利、15迪積比爾蘇維、17魯賓華加斯

前鋒：7比列安保路



喀麥隆各線都有重點球星領軍，在防線上有國際米蘭門將奧拿拿把守最後一關，而中場則由拿玻里的森保安古沙瞻前顧後，而在鋒線則倚靠拜仁慕尼黑的祖普莫亭爭取入球。此外，賓福特的麥比奧莫、里昂的托高伊甘比都會是祖普莫亭的好幫手。

喀麥隆正選排陣：

門將：23奧拿拿

後衛：19哥連斯菲、21卡斯迪列圖、3尼古拉斯尼高路、25洛侯杜奴

中場：20麥比奧莫、18馬田康格拿、8森保安古沙、12托高伊甘比、14森姆高耶特

前鋒：13祖普莫亭



瑞士世界排名15位，在歐洲區外圍賽力壓應屆歐國盃冠軍意大利，以不敗首名直接晉身決賽周。瑞士已經連續5屆參加決賽周，對上4屆賽事中，他們3有屆入到淘汰賽，包括在上屆世界盃分組賽踢和巴西，以小組次名晉級16強，但不敵瑞典止步。

近況方面，瑞士在歐國聯成績反彈，連贏3場，連勝葡萄牙、西班牙及捷克，但在世界盃前的友賽，他們以0：3負於加納。此外，這是現任教練耶堅首次領瑞士出戰國際大賽，他在去年夏天接替柏高域。

另一邊廂，喀麥隆世界排名43位，他們在非洲區外圍賽力克阿爾及利亞晉級決賽周。喀麥隆是非洲國家隊中的世界盃常客，今屆第8度參賽，但過去陪跑居多，除了1990年爆大冷殺入8強外，其餘皆於分組賽止步。自從2002年世界盃贏得沙特阿拉伯1：0後，喀麥隆在世界盃分組賽近7戰全敗。

喀麥隆近況平庸，在9月的兩場友賽都輸波，分別不敵烏茲別克及韓國。到世界盃前的兩場熱身賽，與牙買加及巴拿馬都是踢成1：1。喀麥隆主帥桑治在今年2月才由23梯隊升任為大國腳主帥，但絕對夠權威壓住一班球星，因為他是喀麥隆名宿，更是麥隆國家隊史上上陣最多次的球員。

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