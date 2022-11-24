世界盃2022｜免費睇葡萄牙C朗登場　深夜12點對加納（不斷更新）

C朗拿度領軍的葡萄牙登場，在今晚深夜12時出戰世界盃H組首場比賽鬥加納。這場比賽更會由ViuTV 99台免費直播，大家可以免費看C朗！



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**11月24日（四）深夜12時：【H組】葡萄牙對加納（ViuTV免費直播）**

**ViuTV以外，此賽事還會於NowTV 618直播**

葡萄牙世界排名第9位，但他們在歐洲區外圍賽成績平平，小組排名在塞爾維亞之下，要轉踢附加賽，他們連勝土耳其及北馬其頓，有驚無險地入到決賽周。這是葡萄牙連續第6屆參與世界盃，也是葡軍隊長C朗拿度第5次踢世界盃。葡萄牙在世界盃的成績起跌大，在2006年那屆贏得殿軍，但在2014年就試過分組賽出局，而在上屆世界盃，他們就在16強負於烏拉圭止步。葡萄牙在今年的歐國聯6戰3勝1負2負，僅次西班牙排小組次席，表現還算不俗。在上周的熱身賽，葡萄牙靠般奴南迪斯梅開二度，以4：0大勝尼日利亞，可見葡隊狀態理想。

加納世界排名61位，是排名最低的決賽周球隊，他們在非洲區外圍賽力克尼日利亞躋身決賽周。這是加納第4次參加世界盃決賽周，他們在2006到2014年連續參戰3屆，最佳成績是2010年打入8強；雖然他們未能參與上屆賽事，但今屆重返決賽周。值得一提的是，加納是今屆32隊之中，平均年齡最年輕的一隊，只有24.73歲，也是今屆唯一一支平均年齡在25以下的球隊。近況方面，加納在9月的友賽曾吞巴西3蛋，但在世界盃前的熱身賽，他們以2：0擊敗瑞士。

英超球會曼聯周二深夜宣布，與C朗拿度達成即時解約共識。事件震撼球壇，同為葡萄牙國家隊征戰世界盃的前球會隊友般奴費南迪斯在賽前記者會上談起C朗離隊事件：「雖然暫時還未與C朗談起此事，但不會影響我和他的關係，因為我們都全神貫注準備世界盃。」（世界盃2022｜般奴終開口談C朗 「同佢拍檔我無唔舒服喎！」）

外界對C朗拿度總是兩極。有人寵愛有加，有人恨之入骨。然而愛他還是恨他，都抹殺不了他在球壇上的種種榮譽：五個金球獎、歐聯三連霸、歐國盃冠軍，以及無數入球紀錄。一路走來，始終如一，C朗總相信憑努力就能克服所有困難。自信、倔強、堅持、勇敢，煉就C朗的成功之道。（C朗拿度無可否定的自律與嚴謹 成功之道是這樣煉成）

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