世界盃2022｜冠軍大熱巴西亮相　深夜3點對塞爾維亞（不斷更新）

世界盃冠軍大熱門巴西今晚深夜3時，出戰G組首場分組賽對塞爾維亞。巴西沒有傷兵問題困擾，料可排出最強陣容出戰，強攻塞爾維亞。巧合的是，兩隊在上屆世界盃也是同組，當年巴西贏2：0。



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**11月24日（四）深夜3時：【G組】巴西對塞爾維亞**

**此賽事不設ViuTV免費直播，於NowTV 618直播**

估計巴西正選排陣：

門將：1艾利臣比加

後衛：2丹尼路雷斯、3堤亞高施華、4馬昆賀斯、6阿歷士辛度

防中：5卡斯米路、7盧卡斯柏基達

攻中：11拉芬夏、10尼馬、20雲尼斯奧斯

前鋒：9李察利臣



巴西世界排名第一，在南美洲區外圍賽以14勝3和的佳績，不敗之姿以首名晉級決賽周。巴西是世界盃史上最成功的球隊，沒有缺席過一次決賽周，5次贏得冠軍。不過，在對上4屆世界盃，巴西有3屆在8強止步，而在2014年主辦的那一屆，雖然打入4強，但遭逢歷史性慘敗1：7，最後得殿軍。

巴西上屆分組賽2勝1和首名入16強，再贏墨西哥入8強但不敵比利時止步。巧合的是，巴西及塞爾維亞在上屆世界盃都同組，當時巴西以2：0贏波。此外，巴西近況理想，上次輸波已經是去年美洲盃不敵阿根廷；巴西今年踢了8場比賽，取得7勝1和。巴西最近在9月大勝加納3：0及炒突尼西亞5：1。

塞爾維亞世界排名21位，在歐洲區外圍賽A組8戰得20分，力壓葡萄牙取得小組首名，直接晉級決賽周。塞爾維亞上屆世界盃也與巴西同組，以1勝2負無緣前兩名，分組賽出局。塞爾維亞在2010年世界盃都能躋身決賽周，也是分組賽止步。塞爾維亞近況不俗，在歐國聯B4組取得首名升班。塞爾維亞今年踢了9場比賽，取得6勝1和2負，其中在世界盃前熱身賽以5：1大勝巴林。

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