世界盃2022｜巴利率威爾斯鬥伊朗　今晚6點開波（持續更新）

世界盃第二輪分組賽展開，B組的威爾斯對伊朗會在今晚6時舉行。威爾斯現得1分，而伊朗上場大敗以0分排小組包尾。



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**11月25日（五）晚上6時：【B組】威爾斯對伊朗**

**此賽事不設ViuTV免費直播，於NowTV 618直播**

威爾斯首場分組賽對美國，半場落後0：1，到末段獲得12碼，由加里夫巴利射入，追平1：1完場，如今在B組手握1分。如果他們今場能夠贏波取3分的話，晉級機會就很大。

估計威爾斯正選排陣：

門將：1軒尼斯

後衛：5麥菲咸、6祖朗頓、4賓戴維斯

中場：14干拿羅拔斯、10艾朗藍斯、15艾芬安柏度、18莊尼威廉斯

前鋒：11加里夫巴利、13基化摩亞、20丹尼爾占士



伊朗向來以防守見稱，實力屬於亞洲一線，但在分組賽首場後防崩潰，以2：6不敵同組牌面最強的英格蘭。雖然後防失波多，但前鋒泰尼米有兩球進賬。伊朗正選門將比蘭雲特上仗被撞傷頭部，今場難以候命，料由賀辛賀斯尼把關。

估計伊朗正選排陣：

門將：24賀辛賀斯尼

後衛：2莫夏拉米、8保拿利干治、15捷舒米、19馬捷賀斯尼、5米列莫哈馬迪

中場：7查漢巴克殊、21諾亞拿希、18卡利米、17哥利沙迪

前鋒：9泰尼米



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