世界盃2022｜主辦國卡塔爾對塞內加爾 今晚9時開波（持續更新）
撰文：顏銘輝
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世界盃A組第二輪，主辦國卡塔爾會在今晚9時對塞內加爾。
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**11月25日（五）晚上9時：【A組】卡塔爾對塞內加爾**
**此賽事不設ViuTV免費直播，於NowTV 618直播**
卡塔爾在揭幕戰的表現可說是史上最弱的主辦國，面對厄瓜多爾簡直「唔夠班」，全場製造不到任何中目標埋門，最後以0：2敗陣，成為首支在第一場比賽落敗的主辦國。
塞內加爾失去沙迪奧文尼，首場對荷蘭也未能爭取到入球，而且踢到尾段連失兩球，亦以0：2落敗。卡塔爾及塞內加爾目前同樣得0分，如果要爭出線的話，他們都渴望今仗全取3分。
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塞內加爾今屆第二場分組賽何時舉行？
11月25日（五）晚上9時：【A組】卡塔爾對塞內加爾
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